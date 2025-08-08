Slušaj vest

Udovica Dina Dvornika živi život punim plućima, a po komentarima sa njenih društvenih mreža nikada bolje nije izgledala. Nedavno je javno progovorila o pokojnom suprugu i otkrila nepoznate detalje odnosa, ali i života nakon njegove smrti.

Ljubav sa Dinom

Danijela Dvornik je na Instagramu pisala o Dinu, ali i životu sa njim.

- Prolaze godine, prava je sreća da ih doživimo. Ja sam toga postala svesna onog trenutka kad je Dino umro. Shvatila sam onu njegovu poznatu, vrlo jednostavnu rečenicu koja zaista vrlo životno opisuje ono čega mi smrtnici nismo ni svesni dok živimo, kad bih ja dramatizirala oko svog rođendana kojeg bi on uredno zaboravio i poklona kojeg nikad nije donio na taj dan - ali Danči, ne razumim tvoju dramu, tebi je rođendan svaki dan - napisala je Danijela Dvornik i dodala:

- Nije to mene tada moglo utešiti. Dan pre mog rođendana je bilo to nesretno Valentinovo pa sam uvek mislila kako mu to može biti podsetnik da mi je rođendan idući dan. Ali ništa! Ni Valentinovo mu nije značilo ništa. Za njega to je bio još samo jedan glupi dan u godini u kojem ću ja dramatizirati ko Grčka tragedija jer nema ruža ni bombonjere - pa ja tebe volim svaki dan, zašto bi te na ovaj dan posebno voleo više? Odustala sam od svega onog dana kad mi je rekao:

- Ti kupi sebi sto želiš i samo mi pokaži da znam sto sam ti kupio! Život mi je ponekad bio kao u Alan Ford stripu. On i Ona, po splitski. Nije tu bilo predvidljivih filmskih scena iz američkih filmova sa romantičnim šaputanjem, nego surova dalmatinska ljubav, s tobom sam, dakle volim te - napisala je ona.

Šokantna izjava

Danijela je aktivna na društvenim mrežama, a jednom prilikom je dobila jedan komentar koji je bio na račun njenog izgleda, a onda je usledio njen odgovor sa neobičnoim molbom.

- Trebam muškarca koji traje jedan sat u krevetu - napisala je jedna žena u komentaru, a Danijela joj je šaljivo odgovorila:

- Kad ga nađete, prosledite ga - poručila je Dvornikova, nakon čega je usledila reakcija brojnih žena koje su se složile sa njom.

Danijela je tada svojim pratiocima priznala joj je dosta sedenja kod kuće i da uskoro ponovno počinje s treninzima.

- Ovo je zagrevanje jer od sutra startujem s treninzima koji mi fale jer nisam već dugo u nekom svom ritmu. Kako nam je cela prošla godina bila nenormalna, a ni ova nije počela bolje, tako sam se malo opustila. I ta istina me proganja i po noći i po danu. 2022. godine imam plan da se popnem se na Kilimandžaro, pa bi bilo dobro da već krenem s pripremama - napisala je onda tada.

Podvrgla se estetskim korekcijama i promenila lični opis

Danijela je odlučila da se ulepša i podmladi, te se podvrgla fejsliftingu, a rezultate nakon operacija podelila je objavila javno kako bi njeni prateioci mogli da vide njen novi izgled.

"Išla sam na skidanje šavova na kapcima, ispod kapaka, iza uha i ovde oko usana. To bi bilo to, trebalo bi još skinuti šavove iza uha, a posle ide laser da se srede neke promene na koži. Treba biti strpljiv, treba vremena dok otoci spadnu, ne može to preko noći. Strpljen spašen", poručila je Danijela.

