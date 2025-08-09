Slušaj vest

Ćerka vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Iva Zvicer (18) uhapšena je nedavno u Kotoru. Iva je pre samo nekoliko meseci proslavila punoletstvo, a goste je tada zabavljala pevačica Marina Visković. Viskovićeva je i pre dve godine pevala na proslavi kod porodice Radoja Zvicera u Kotoru, zajedno sa Editom Aradinović. Tadašnja proslava je izazvala dosta pažnje u javnosti proteklih dana. Kao što je Kurir pisao, porodica odbeglog vođe kavačkog klana organizovala je početkom jula gala proslavu. Na luksuznom slavlju koje je organizovano na otvorenom, pored mora, osim članova porodice odbeglog šefa "kavčana", bilo je i nekoliko desetina zvanica, a zabavljale su ih pomenute pevačice. Ovo je potvrdila i Edita u izjavi za Kurir.

Snimci sa proslave kružili su mrežama, a Marina je tada dobila ogroman bakšiš od prisutnih, kako su preneli mediji. Sve je prštalo od luksuza, gosti su uživali u skupocenom piću, agencija se pobrinula za dekoraciju, a slavljenica je bila u skupocenoj toaleti. Tada je posebnu pažnju privukla Tamara Zvicer, supruga Radoja Zvicera, koja se, prema snimcima, isticala među najveselijima.

Priznala

- Po dogovoru sa menadžerom, odradila sam nastup. Kao pravi profesionalac, nisam pitala ni tada, kao što ne pitam ni sada, kod koga pevam. U pitanju je bilo iznenađenje za slavljenicu, koja je želela da se ja pojavim na njenom bitnom danu, bilo mi je lepo i uživala sam kao i svaki put kada se družim sa svojom publiku - rekla je ona, dok Marina nije odgovarala na pozive.

Veza estrade i kriminalaca

Veze između estradnih umetnika i kriminalaca datiraju još iz osamdesetih, kada su pevači u dijaspori nastupali i pevali odbeglim mafijašima, koji su tada bili u sukobu sa državom. O tome nije smelo da se govori u to vreme, ali već tokom devedesetih to je postalo sasvim normalno i društveno prihvatljivo.

Među njima je i Vanesa Šokčić, koja se hvalila kako je često pevala kriminalcima i da joj je zbog njih čak i život bio ugrožen, kada se skrivala pod stolom od metaka.

Dosta estradnih ličnosti svojevremeno oglašavalo se kada je uhapšen Darko Šarić. On i njegova porodica imali su diskoteke i klubove u kojima su brojni pevači nastupali, pa i ne čudi činjenica da su ga mnogi od njih poznavali. Najglasnije u odbrani Šarića bile su Goga Sekulić i Slađa Delibašić, koja i danas govori da joj je on veliki prijatelj.

Ponosna

- Darko Šarić mene gotivi, voleo je da mu pevam. Ponosim se što ga poznajem i srećna sam što ga imam za prijatelja - rekla je Slađa za Kurir pre nekoliko godina.

Poznato je i da je Jadranka Barjaktarović, pevačica koja se istakla po tome što je izvodila pesme u kojima se širi mržnja prema Srbiji, pevala na proslavi kod Radoja Zvicera pre nekoliko godina kada je njegova porodica slavila krsnu slavu.

Javna je tajna da su svi estradni umetnici koji su nastupali na slavljima kod kriminalaca dobijali pristojne svote novca za to, često i znatno više para nego što inače zarađuju.

Mafijaši koji terorišu umetnike

Za razliku od umetnika koji se ponose zbog toga što pevaju kriminalnica, ima i dosta njih koji su se grdno pokajali što su imali bilo kakve veze s ljudima iz podzemlja. Poznat je slučaj da su Darka Lazića dugo reketirali mafijaši koji su se predstavljali kao menadžeri, a on je morao da im daje čak polovinu novca od sume koju zaradi.

Stefan Đurić Rasta takođe je bio u ovoj priči, ali je on uspeo brzo da se izvuče i oslobodi se kandži kriminala, dok su Maja Berović i Senida Hajdarpašić jedva izvukle živu glavu. Maja je neko vreme bila član produkcije Džale Brata i Bube Korelija, iza koje stoji kriminalni klan Admira Arnautovića Šmrka, a kad je odlučila da ih napusti, krenuo je pakao. Najpre su joj bacili bombu na kuću, a potom i pucali na kombi u kom su bili njeni muzičari. Srećom, niko nije nastradao.