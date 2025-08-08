Slušaj vest

Naslednice Željka Joksimovića i Mire Škorić Mina i Milica su, po svemu sudeći, dobre prijateljice. One su se sastale u jednom beogradskom restoranu na ručku i zajedničku fotografiju podelile na društvenim mrežama.

Letnje druženje

1/5 Vidi galeriju Naslednica Željka Jokimovića i njegove prve supruge Vesne Foto: Prinscreen, Kurir TV, Instagram

Ako je suditi po osmesima njima je letnje druženje prijalo, a do sada se nije znalo da su ćerke poznatih pevača bliske. Obe su jako uspešne i privatnost na društvenim mrežama prikazuju u meri koju smatraju da je dovoljna.

Bogata biografija

Škorićeva mezimica je krenula stopama svog oca Vasilija Jeremića, te je poput njega sada priznati lekar.Ona je svojs tudije završila u roku sa najvišim ocenama i sada radi u branši. Pored poslovnog uspeha, doktorka je i privatno veoma ispunjena. Milica je pre tri godine svoje srce poklonila poklonila arhitekti Sebastijanu Kaplareviću, koji radi u jednoj kompaniji koja se bavi prodajom nekretnina.

Uspešna mlada žena

1/5 Vidi galeriju Ćerka Mire Škorić i Vase Jeremić Foto: Printskrin/Instagram, Kurir, Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile

Nižu uspehe

Sa druge strane Željkova i Vesnina ćerka je uspešno završila fakultet i nastavila dalje da se obrazovno usavršava. Mina je diplomirala na muzičkoj akademiji, a svoje znanje odlučila je da još unapredi i na master studijama koje je uspešno završila.

- Odbranila sam master rad na temu Filmska muzika Zorana Simjanovića u filmovima Srđana Karanovića. Istražujući njegov svet zvuka, napravila sam korak dalje u svom“, napisala je Mina u oktobru prošle godine kada je objavila fotografiju sa master radom.