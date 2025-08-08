OVAKO SE DRUŽE ĆERKE MIRE ŠKORIĆ I ŽELJKA JOKSIMOVIĆA! Pozirale za stolom, nazdravile vinom i pokazale koliko su bliske
Milica Jeremić i Mina Joksimović sastale su se u prestoičkom restoranu gde su nazdravile za buduće radne i privatne pobede
Naslednice Željka Joksimovića i Mire Škorić Mina i Milica su, po svemu sudeći, dobre prijateljice. One su se sastale u jednom beogradskom restoranu na ručku i zajedničku fotografiju podelile na društvenim mrežama.
Letnje druženje
Ako je suditi po osmesima njima je letnje druženje prijalo, a do sada se nije znalo da su ćerke poznatih pevača bliske. Obe su jako uspešne i privatnost na društvenim mrežama prikazuju u meri koju smatraju da je dovoljna.
Bogata biografija
Škorićeva mezimica je krenula stopama svog oca Vasilija Jeremića, te je poput njega sada priznati lekar.Ona je svojs tudije završila u roku sa najvišim ocenama i sada radi u branši. Pored poslovnog uspeha, doktorka je i privatno veoma ispunjena. Milica je pre tri godine svoje srce poklonila poklonila arhitekti Sebastijanu Kaplareviću, koji radi u jednoj kompaniji koja se bavi prodajom nekretnina.
Uspešna mlada žena
Nižu uspehe
Sa druge strane Željkova i Vesnina ćerka je uspešno završila fakultet i nastavila dalje da se obrazovno usavršava. Mina je diplomirala na muzičkoj akademiji, a svoje znanje odlučila je da još unapredi i na master studijama koje je uspešno završila.
- Odbranila sam master rad na temu Filmska muzika Zorana Simjanovića u filmovima Srđana Karanovića. Istražujući njegov svet zvuka, napravila sam korak dalje u svom“, napisala je Mina u oktobru prošle godine kada je objavila fotografiju sa master radom.