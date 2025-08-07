Slušaj vest

Darko Lazić proslavio se u takmičenju "Zvezde Granda", a sada je progovorio o muzičkom formatu i Saši Popoviću koji je preminuo od opake bolesti.

Pevač je u sezoni u kojoj se takmičio odneo pobedu, a danas je jedan od najtraženijih na estradi.

Zvezde Granda bez Saše Popovića

Lazić je dao svoj sud o takmičenju, ali i žiriju koji se drastično menja.

- Nema zamene za Sašu Popovića. Ne mislim ništa loše o današnjim "Zvezdama Granda", daleko bilo, ali dok je Saša bio tu to je ipak imalo neku težinu. Sada ne pratim baš mnogo, ali koliko sam mogao da vidim do sada, bez njega mi je sve to ništa - izjavio je Darko i prokomentarisao odlazak Viki Miljković i Dragana Stokovića Bosanca:

1/5 Vidi galeriju Zvezde Granda Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Marko Karović, Printscreen

- Mislim da se to nikada ne bi desilo da je Popović živ i da ne bi to uradili da je Saša tu. Ipak je on bio neko ko je imao tu energiju i držao je sve konce u svojim rukama. Bez njega to takmičenje sada nije ni blizu onome što je nekada bilo - govorio je za Svetski radio.

1/13 Vidi galeriju Darko Lazić u "Zvezdama Granda" Foto: Printscreen

O Desingerici

Darko je prokomentarisao i dolazak Dragomira Despića Desingerice u Pinkove Zvezde.

- Ja sam njega upoznao lično, Dragomir je veoma inteligentan čovek. On je bog bukvalno, čovek se snašao, napravio svoju foru. Skidam kapu kad neko napravi tako veliko delo - rekao je folker za "Svetski radio".

Darko o šuškanju da se razvodi

Pevač je nedavno progovorio i o odnosu sa suprugom Katarinom.

- Što se tiče mog braka sa Kaćom, sve je u redu. Nema nikakvog razvoda. Mi smo se to nešto šalili, to je otišlo predaleko, ali evo, lepo je da se zna da je sve u redu. Možda su me bivše klele, to ne znam, ali svakako da je sve u redu, to moram da kažem - rekao je on, pa je pomenuo naslednike:

- Decu učim od početka da rade onako kako treba, jer sam ja sve u životu radio kako ne treba. Sve što ću da ih učim jeste da rade ispravne stvari. Kaća čuva decu kad sam ja, dete ima temperaturu, tako da je ona kod kuće.

Posvećen deci

Darko se osvrnuo i na svoje pogrešne postupke, koje je imao u prošlosti, zbog njih se ne kaje, ali ne želi da priča o njima.

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić ubacio ćerku u lubenicu Foto: Printscreen Instagram

- Decu učim od početka da rade onako kako treba, jer sam ja sve u životu radio kako ne treba. Sve što ću da ih učim jeste da rade ispravne stvari. Kaća čuva decu kad sam ja, dete ima temperaturu, tako da je ona kod kuće.

Darko o pričama da se razvodi: