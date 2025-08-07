Slušaj vest

Poznata tiktokerka Ivona Stefanović uhapšena je u Beogradu zbog napada na policajca tokom rutinske kontrole.

Ivona je naime, je zaustavljena tokom rutinske kontrole u Beogradu, gde je utvrđeno da je bila u alkoholisanom stanju.

Umesto saradnje, Tiktokerka je verbalno napala policajca, a zatim ga i fizički napala, grebajući ga po licu i rukama. Nakon toga, oštetila je službeno vozilo, što je rezultiralo njenim hapšenjem.

Tiktokerka Ivona Stefanović uhapšena jer je napala policajce Foto: Printscr4een

Njen partner Luka Obradović, koji je takođe imao problema sa zakonom, priveden je prošle godine na grčkom ostrvu Zakintos.

- Pevao sam pesmu koja izražava da je 'Kosovo srce Srbije', i to je izazvalo reakciju lokalnih vlasti,“ izjavio je Luka tada.

Nije sarađivala sa policijom

Prema izveštajima o kojima smo ranije i pisali, Ivona Stefanović je zaustavljena od strane saobraćajne policije dok se kretala automobilom sa prijateljicom.

Nakon što je izašla iz vozila, u alkoholisanom stanju, fizički je napala jednog od policajaca. Policija je brzo reagovala i privela je na licu mesta.