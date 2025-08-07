"BRENI NIKO NE MOŽE DA STANE NA CRTU, ZBOG ČOLE UMALO DA SE SRUŠIM..." Radnik sa plaže u Crnoj Gori otkrio tajne estrade
Pogledajte kako se poznati ponašaju na plažama i van kamera
Radnik sa jedne od najposećenijih plaža u Budvi podelio je za domaće medije svoja iskustva sa poznatim ličnostima koje je imao prilike da upozna.
Snažan utisak na njega ostavii su ne po glamuru, već po ljudskosti i skromnosti, baš onako kako ih publika zamišlja.
Posebno je bio oduševljen kada je upoznao Zdravka Čolića i Lepu Brenu.
Zdravko Čolić – gospodin u svakom smislu
- Čolu sam video u kafiću na plaži. Prišao sam da se slikamo, a on meni: ‘Dobar dan, ja sam Zdravko Čolić’. Umalo da padnem! Kažem mu: ‘Znam ko ste’, a on: ‘Pa da se upoznamo’. Ostao sam u čudu koliko je prizeman čovek. Zvezda, a ponaša se kao običan čovek. Predivan gospodin - govorio je gospodin.
Lepa Brena
Nakon Čolića, za Lepu Brenu je imao samo reči hvale.
– Brena je Brena. Njoj niko ne može da stane na crtu. Zrači harizmom i stilom – prava dama, pojava koja se vidi iz aviona.
Zvezde Granda
Radnik se priseća perioda kada su u Budvu dolazile generacije zvezda Granda, kao i Žika Jakšić.
– Fina su to deca. Pamtim Tanju Savić onako lepuškastu i Baneta Mojićevića koji me je iznenadio koliko je visok. Meni je bio simpatičan mali Steva, kažem mali jer je tad bio baš mlad - dete. Mislim da je i Žika bio s njima tada. Iskreno, tada ga nisam mnogo primećivao, ali ga sada znam iz emisije ‘Nikad nije kasno’. Viđao sam ga pre desetak godina u kafiću – uvek sa novinama, često telefonira. Danas mi je baš simpatičan – zaključio je sagovornik.
Kurir/Grand
Spektakl Lepe Brene: