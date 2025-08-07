Radnik sa plaže u Budvi otkrio kakvi su stvarno Brena, Čola i Jakšić

Slušaj vest

Radnik sa jedne od najposećenijih plaža u Budvi podelio je za domaće medije svoja iskustva sa poznatim ličnostima koje je imao prilike da upozna.

Snažan utisak na njega ostavii su ne po glamuru, već po ljudskosti i skromnosti, baš onako kako ih publika zamišlja.

Posebno je bio oduševljen kada je upoznao Zdravka Čolića i Lepu Brenu.

Zdravko Čolić – gospodin u svakom smislu

- Čolu sam video u kafiću na plaži. Prišao sam da se slikamo, a on meni: ‘Dobar dan, ja sam Zdravko Čolić’. Umalo da padnem! Kažem mu: ‘Znam ko ste’, a on: ‘Pa da se upoznamo’. Ostao sam u čudu koliko je prizeman čovek. Zvezda, a ponaša se kao običan čovek. Predivan gospodin - govorio je gospodin.

1/11 Vidi galeriju Zdravko Čolić nekad i sad Foto: ATA Images / Antonio Ahe, Pritnscreen/Youtube, Printscreen

Lepa Brena

Nakon Čolića, za Lepu Brenu je imao samo reči hvale.

1/15 Vidi galeriju Lepa Brena nekad i sad Foto: Printscreen, Extra FM

– Brena je Brena. Njoj niko ne može da stane na crtu. Zrači harizmom i stilom – prava dama, pojava koja se vidi iz aviona.

Zvezde Granda

Radnik se priseća perioda kada su u Budvu dolazile generacije zvezda Granda, kao i Žika Jakšić.

1/7 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: printscreen YT, Pritnscreen, Nenad Kostić

– Fina su to deca. Pamtim Tanju Savić onako lepuškastu i Baneta Mojićevića koji me je iznenadio koliko je visok. Meni je bio simpatičan mali Steva, kažem mali jer je tad bio baš mlad - dete. Mislim da je i Žika bio s njima tada. Iskreno, tada ga nisam mnogo primećivao, ali ga sada znam iz emisije ‘Nikad nije kasno’. Viđao sam ga pre desetak godina u kafiću – uvek sa novinama, često telefonira. Danas mi je baš simpatičan – zaključio je sagovornik.

Kurir/Grand

Spektakl Lepe Brene: