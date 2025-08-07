Slušaj vest

Članovi popularnog Amadeus benda rano jutros doživeli su saobraćajnu nezgodu na autoputu Požega-Beograd.

Kombi u kojem su se vraćali sa koncerta iz Majdanpeka prevrnuo se nakon što je pukla guma. Na sreću, niko od članova nije ozbiljno povređen, ali vozilo je potpuno uništeno.

Izgubio kontrolu

Nesreća se dogodila oko 2 sata ujutru, kada je kombi kojim je upravljao frontmen benda, poznat kao Džaja, izgubio kontrolu zbog pucanja gume.

Članovi benda su morali da izađu kroz vrata jer se vozilo prevnulo na bok.. Na sreću, niko nije zadobio ni posekotine.

- Džaja je vozio kombi, vraćali smo se iz Majdanpeka, bilo nas je ukupno pet unutra, ali na svu sreću svi smo dobro i bez povreda. Prošli smo bez posekotina. Iako smo se prevrnuli, ni nama nije jasno kako smo prošli bez povreda. Morali smo da izađemo na zadnja vrata jer se kombi prevrnuo na bok. Kombi je uništen - izjavio je Aca za "Hype".

Nadležni brzo reagovali

Na mesto nesreće brzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije.

Po proceduri, vozač je podvrgnut alko-testu, koji je bio negativan.

