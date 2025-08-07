Hrvatska pevačica Nina Badrić važi za jednu od najlepših žena na muzičko estradnom nebu, a mnogi tvrde da su godine za nju odavno stale.

Nina pre 26 godina

Pevačica je nedavno objavila stare fotografije i iznenadila pratioce na društvenim mrežama i podsetila se prvih poslovnih koraka. Tom prilikom je otkrila i koliko joj je tada smetalo fotografisanje.

Evocirala uspomene

- 1999. godina brije se isključivo na soul i r&b muziku. Tada je u Hrvatskoj vladala zabavna muzika i tamburaši alo ja nisam fermala živu silu i udri po amerikanski. Većina se kladila da neću dogurati ni do drugog albuma sa takvim pesmama al mislim da je ovo bio “vec treći”. Bila su to vremena nokije kad je baterija trajala 10 dana bez punjenja. Uglavnom.. većina fotki koje imam od tada je fotkao producent pesama u tom periodu i najveći zaljubljenik u fotografiju. Išao mi je čak na živce jer je stalno fotkao al danas sam mu zahvalna na tome. Tad se niko nije slikao, bili smo slobodni od društvenih mreža, uživali u trenu i zezali se.

Tu smo se našli u Esplanadi jer to je tako kad imaš 20 i nešto, briješ na mestima gde idu odrasli bez obzira što zadnju lovu potrošiš na stikle - napisala je Nina.

Brak sa milionerom

Nina Badrić bila je udata za milionera Bernarda Krasnića koji nije poznat estradi. Nina i Krasnić su bili u vezi 12 godina, 2003. godine su se verili u Dubrovniku, a venčanje je bilo kao iz bajke, održano pred 180 zvanica, a Nina je sijala u venčanici luksuznog brenda, a nije slutila da će do kraha ljubavi doći nakon samo tri godine.

Tada je Badrićeva javnosti uputila i pismo u kom je kao razlog razvoda navela emocionalnu udaljenost i nemerljive razlike. Međutim, oni su ipak uspeli da spasu brak nakon toga, pa su se službeno razveli tek 2012. godine, a Nina je više puta pričala o braku sa milionerom.

- Našem smo braku dali ne jednu, nego dve šanse, ali nažalost nije išlo. Naravno da zbog toga nisam srećna, ali barem ne mogu sebi da prebacujem da nismo preduzeli sve kako bi naš brak opstao - izjavila je tada Badrićeva.

Krasnić se ubrzo nakon razvoda ponovo oženio. On je sada u braku sa Laticom Ivanišević.

