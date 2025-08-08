Slušaj vest

Dragomir Despić poznatiji kao Desingerica izaziva pažnju čak i kada spava. Kad je budan navikli smo da muzičar zasmejava naciju i njegove pristalice, a sada to čini i u dubokom snu.

I to smo doživeli

1/5 Vidi galeriju Desingerica je jedinstven u svojim muzičkim izražajima Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen/Instagram

To je pokazala njegova menadžerka Tamara Marić koja je uslikala trepera dok odmara na ležaljci u Crnoj Gori gde poslednja dva meseca ima brojne nastupe. Desigerica je jedan od retkih na muzičkoj sceni koji ove sezone nije osetio finansijski gubitak na primorju, pa može mirno da spava čak i sa toalet papirom.

Bez dlake na jeziku

- Meni je svaka sezona bila burna, ali ovo leto čujem da nekim drugim kolegama malo lošije, generalno nema ni nešto mnogo ljudi tu. Meni ide top, imam ljudi na nastupima. Neko prođe dobro, neko baš loše, nema između. Dosta njih se žali i čujem priče da je loše. Meni je sva sreća bomba. Puni su mi nastupi. Ne znam šta je uticalo da ima generalno manje turista. Sezona možda nije još krenula, možda će tek buknuti", rekao je on za medije.

Zna šta želi i radi

1/5 Vidi galeriju Muzičar se doseti kako da skrene pažnju na sebe Foto: Printskrin Pink TV, Shutterstock, ATA images, Printscreen

Jedinstven i drugačiji

Desingerica je postao poznat po nesvakidašnjim nastupima, a kada pređe granicu, svi su ubeđeni da ne može dalje.Kada je on u pitanju ništa nije nemoguće.

Ovaj srpski turbo folk reper, tesktopisac i izvođač, tatoo majstor prisutan je na srpskoj muzičkoj sceni od 2019. godine, sa tri uspešna singla do 2023. postao je poznat u veoma kratkom roku. Često ga vezuju za kontroverzne nastupe na kojima prisutne "blagoslovljava" udarcima svoje patike po glavi, dok su, ipak, najsrećniji oni fanovi, koji dožive tu čast da mogu videti i dodirnuti palac na Despićevoj nozi koji se "probija" iz njegove pocepane čarape. Tim performansima je čini se zaista jedinstven na ovim prostorima.

Iako je Desingericin poslovni život propraćen brojnim skandalima, na privatnom planu je skroz suprotno, on je posvećen porodici i prijateljima.