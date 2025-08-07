Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević sazidala je sa bivšim mužem Dejanom Dragojevićem kuću u Šepku koju sada, kako prenose domaći mediji, želi da proda.

Prazna kuća

Kuća u Šepku je prazna jer ona već neko vreme živi u Americi sa svojim partnerom Markom.

- Dalila hoće da proda kuću u Šepku, zvrji prazna a ona ne planira tamo da se vraća. I kad dođe jednog dana u svoj rodni kraj, da obiđe porodicu, neće sigurno biti u toj kući. Taj dom je gradila zajedno sa Dejanom i otkako su izašli iz rijalitija, u kom ga je prevarila, u tu kuću ni on ni ona nisu ušli. Kuća se vodi na njenog oca Husu, Dejan je se jeste javno odrekao ali Huso ne da Dalili da je proda - govorio je izvor za Informer i dodao:

- Huso se pomirio sa ćerkom, oprostio joj je sve što mu je priredila u rijalitiju, javnu bruku i sramotu, ali i dalje smatra da nije u redu da Dejan ostane bez svog dela nekretnine u koju je ulagao podjednako novca kao i njegova ćerka. On je jedan vrlo pravedan čovek.

Zajedno gradili kuću

Dalila i Dejan nakon Dragojevićeve burne svađe sa porodicom, odlučili su da žive u mestu Gornji Šepak, u Bosni i Hercegovini gde su sagradili kuću na zemlji njenog oca. Oni su dom opremili po najnovijim standardima, kako su i želeli. Samim tim, u ovom selu, njihova kuća važi za jednu od najluksuznijih. Međutim, Dalilin otac vidno ljut na ćerku, tada je za domaće medije isticao da će kuća pripasti Dejanu, do čega na kraju ipak nije došlo.

- I ne treba da se vraća. Šta će se vraćati? Gde da se vrati? Sa onim Filipom da se vrati? Ovde ne može živeti, tu Dejan živi sad.Njemu treba kuća, on je uvek dobrodošao i njemu će biti prepisana. Ja ću njemu prepisati. Tu je kuću on pravio sa njom, a on posle neka sa njom radi šta hoće. Ja ću je prvo njemu prepisati, a on može posle da je baci, zapali… Šta god hoće sa njom. Ja ga izdati neću, Dekija - pričao je tada Huso za domaće medije.

Ipak, nakon završetka "Zadruge 5" u kojoj je pobedu odneo upravo Dejan, u kuću se vratila Dalila, a jedan deo je čak i renovirala. U Šepku se međutim nije dugo zadržala, pa se preselila u Beograd gde je kratko iznajmljivala stan sa drugaricom iz rijalitija Marijanom Zonjić, da bi potom upoznala Marka i preselila se u Ameriku.

Dejan sebi kupio novu kuću

S druge strane, Dejan je zaradu od rijalitija uložio u svoju kuću koju je kupio u Veterniku, odmah pored porodičnog doma, a gde danas živi sa devojkom Jovanom.

