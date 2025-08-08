Slušaj vest

Indira Aradinović poznatija kao Indi poslednjih dana trpi linč na internetu. Pevačicu su žestoko napali zbog toga što je iznela svoj stav o tiktokeru koji je objavio pesmu, ali se njoj taj rad nije dopao, pa je prokomentarisala u svom stilu:

Žestoko 

- Je*em li ti mamu bolesnu! Bolest 21. veka. Šta je, bre, ovo? Gde ste pogrešili, roditelji? - napisala je pevačica.

Pukla ljubav

Pevačica trpi zbog veze sa Zoranom Marjanovićem Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, Shutterstock, Nemanja Nikolić

Izvređali je na internetu 

Njen stori podelili su na društvenoj mreži Iks, uz opasku:
- Roditelji pogrešili verovatno na istom mestu kao i tvoji, s tim da se čupaš sa sestrom nasred ulice i je*eš sa ubicom - napisao je jedan korisnik aludirajući na njenog bivšeg dečka, kompozitora Zorana Marjanovića, kojem se po drugi put sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović.

Razočarana

Pevačica je opet u centru skandala Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Shutterstock, Zorana Jevtić, ATA images


Njih dvoje su raskinuli, ali su ostali u korektnom odnosu. Indi je iznela u javnost da se razočarala kao žena, prijatelj i saradnik nakon poruka koje je o njoj i njenoj sestri Editi Zoran slao njihovoj zajedničkoj prijateljici.
S druge strane, i tiktoker, s kojim je javno polemisala, najavio je da će tužiti pevačicu za uvrede.

