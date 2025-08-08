INDI VREĐAJU ZBOG VEZE SA ZORANOM MARJANOVIĆEM! Pevačicu žestoko napali na društvenim mrežama
Pevačicu su opleli na internetu zbog toga što je osudila tiktokera apropo njegovog rada, pa su drugi i nju podsetili na njene postupke
Indira Aradinović poznatija kao Indi poslednjih dana trpi linč na internetu. Pevačicu su žestoko napali zbog toga što je iznela svoj stav o tiktokeru koji je objavio pesmu, ali se njoj taj rad nije dopao, pa je prokomentarisala u svom stilu:
Žestoko
- Je*em li ti mamu bolesnu! Bolest 21. veka. Šta je, bre, ovo? Gde ste pogrešili, roditelji? - napisala je pevačica.
Pukla ljubav
Izvređali je na internetu
Njen stori podelili su na društvenoj mreži Iks, uz opasku:
- Roditelji pogrešili verovatno na istom mestu kao i tvoji, s tim da se čupaš sa sestrom nasred ulice i je*eš sa ubicom - napisao je jedan korisnik aludirajući na njenog bivšeg dečka, kompozitora Zorana Marjanovića, kojem se po drugi put sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović.
Razočarana
Njih dvoje su raskinuli, ali su ostali u korektnom odnosu. Indi je iznela u javnost da se razočarala kao žena, prijatelj i saradnik nakon poruka koje je o njoj i njenoj sestri Editi Zoran slao njihovoj zajedničkoj prijateljici.
S druge strane, i tiktoker, s kojim je javno polemisala, najavio je da će tužiti pevačicu za uvrede.