Dunja Ilić iz pravog bogatstva i raskoši na kraju završila na ulica nakon što se odala porocima. Za Kurir nedavno je govorila o privatnom životu i otkrila šta se sve događalo dok je bila u medijskoj ilegali.

Tokom decenije pauze preživela je mnogo toga, od borbe sa alkoholom, smrti najvoljenijih, burnog ljubavnog života. Promenila je veru, ime, ali i mnoge gradove i države, a onda je odlučila da se vrati.

Opasan porok

Alkohol je počela da konzumira sa 13 godina, a samo dve godine kasnije je upala u kandže opasnog poroka. Za Kurir je otkrila koji trenutak je bio presudan da potraži pomoć i spasi se.

- Prelomni moment je bio kada sam završila u Napolju na ulici. Kada sam prodala apsolutno sve stvari, kada su me pokrali, uzeli mi pasoš, ja sam bila nešto duže nego što sam smela u Italiji. I plašila sam se da odem u policijsku stanicu da me ne bi deportovali, toliko mi je bilo bitno da ostanem tamo, da se ne vratim ovde. Samim tim sam završila na ulici, uzeli su mi pasoš, uzeli su mi sve, samo su je zgrabili, ali taj neki kofer je mali ostao pored mene. Imala sam neki laptop u tom koferu koji je koštao možda 800 eura. Prodala za 20 eura nekome da bih imala za viski taj dan. Spavala sam na nekom dušeku, na ulici, dva dana i onda sam otišla u policiju.

Doživela dno

- Čak me nisu ni kaznili, samo su pozvali roditelje da dođu po mene, da me odvedu u Srbiju, pošto nisam imala dokumenta. Tu sam shvatila da sam postala beskućnik, da sam doživela dno, jer da nisam bila pijana, ne bi niko ni mogao da mi otme torbu, pružila bih neki otpor, potpuno sam bila nemoćna.

Promenila ime

Pevačica je otkrila kako je došla na ideju da promeni ime i šta joj piše u dokumentima.

Dunja Ilić završila na ulici Foto: Printscreen

- Podnela sam zahtev za promenu imena i sada je to proces. Čekam da u zvaničnim dokumentima budem Ajla Begović, kao što sam upisana na Instagramu. Ajla znači "mesečinom obasjana". Kad sam prihvatala islam, imala sam pravo da izaberem ime, ne moraš da menjaš svoje ime ukoliko nije uvredljivo po veri. Moje ime Dunja nikako nije uvredljivo. Čak ima Dunja pevačica, Dunja Fazlić u Bosni, ima dosta Dunja koje su islamske veroispovesti. Sam taj čin preuzimanja vere je bio ekstravagantan, pa je bilo previše odmah i ime, tako da nekako nisam skupila hrabrosti 14 godina da to uradim, a bila mi je želja. A inače, izvinjavam se svim Dunjama, ali ja ne podnosim organski ime Dunja. Znači meni je to jedno od najgorih "Dunja" i "Anastasija". Izvinjavam se svim Dunjama i Anastasijama. Ime sam videla od jedne devojke u lajvu i mnogo mi se dopalo, pitala sam je smem li da uzmem - govorila je Ajla.

