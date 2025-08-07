Slušaj vest

Katarina Grujić letnje dane najčešće provodi u Crnoj Gori.

Za razliku od mnogih koleginica koje su smeštene u hotelima, ona uživa u sopstvenoj vili na moru, koja, inače, vredi nekoliko miliona evra.

Nasledstvo

Pevačica nikada nije krila da je tu kuću sagradio njen otac, ali i da je ona nasledila.

- Pre bih rekla da je srećnik moj tata koji je ovo napravio, pa tek onda ja, koja sam nasledila. Mislim da je normalno da roditelji čine sve za svoju decu, ukoliko imaju mogućnosti. Tako ću i ja za svoju Katju - rekla je Katarina.

Ovo je majka Katarine Grujić

Pevačica Katarina Grujić nikada nije eksponirala članove porodice u prvi plan, jer nastoji da ih sačuva od preterane medijske eksponacije.

Osim što povremeno pokaže svoju sestru na društvenim mrežama, ostale bliske ljude čuva daleko od očiju javnosti.

Kao jedna od najatraktivnijih pevačica na estardi, mnogi se godinama pitaju od koga je nasledila lepotu, a nedavno je objavila sliku sa majkom.

