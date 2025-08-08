Slušaj vest

Tea Tairovićotkazala je nastup na jednom muzičkom festivalu u Crnoj Gori jer joj nisu na vreme isplatili unapred dogovoreni honorar od 7.500 evra. Prema ugovoru, najkasnije do 2. avgusta trebalo je da budu isplaćeni honorari za njihove nastupe, što se nije dogodilo.

Screenshot 2025-07-14 at 14.34.48.jpeg
Foto: Printscreen Instagram/tea_tairovic

Pored nje, na festivalu u Baru trebalo je da pevaju i Anđela Ignjatović Breskvica i Ivana Boom Nikolić, koje su takođe otkazale svoje koncerte na pomenutom događaju.

Neispunjeni uslovi

WhatsApp Image 2025-08-07 at 15.44.36_b715b070.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

- Dragi moji, žao mi je što se, zbog neispunjenih uslova da se koncert održi, nećemo družiti u Baru 7. avgusta. Smatram da je za dobar koncert potrebna i dobra organizacija i da moja publika zaslužuje samo najbolje. Organizatori su dužni da vam vrate novac od prodatih karata - napisala je Tea, a ubrzo nakon nje su se oglasile Breskvica i Ivana Boom Nikolić istim povodom.

One su otkazale nastup u Crnoj Gori Foto: Printscreen/Instagram, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Privatna Arhiva

Ipak, na Teino saopštenje reagovali su iz organizacije festivala, tvrdeći da nije napisala istinu i da nije upućena u dogovore.

"Nije upućena u dogovore"

WhatsApp Image 2025-08-07 at 15.44.36_87ab3eee.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

- Na objavu Tee Tairović zasad nećemo odgovarati ništa u nadi da će uputiti izvinjenje našoj organizaciji. To je osoba koja ima naše duboko poštovanje i kladimo se da nije upućena u dogovore. Objaviću celi tekst ugovora u narednih nekoliko dana, naravno, ukoliko ne povuče svoju izjavu - piše u saopštenju organizatora festivala.

Kurir.rs

