Pevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj se vidi kako pozira u kupatilu ispred ogledala.

Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste činjenica da je pevačica bila skroz bez šminke i u opuštenoj varijanti, a imala je komplet pidžamu nalik košulji, te fanovi nisu mogli da prestanu da gledaju u njeno telo i čitavo njeno izdanje.

Svi su hvalili to koliko je Sara bila opuštena, te je pokupila zbog objave brojne simpatije.

Sara Jo pozira u kupatilu bez šminke Foto: Printscreen

Drastično promenila stil

Inače, Sara je rešila da promeni svoj imidž ovog leta. Naime, kako ona često eksperimentiše sa garderobom, mada se može reći da već dugi niz godina ima svoj izgrađen stil.

Nedavno je rešila da skroz promeni frizuru, pa sada ima kikice, koje joj, ako je suditi po reakcijama na društvenim mrežama dobro stoje.

Inače, Sara je jednom prilikom govorila o estetskim korekcijama i otkrila da je na njoj sve prirodno, kao i da nema bilo kakvu potrebu za plastičnim operacijama.

- Sve na meni je prirodno, i guza, ma sve. Živim u okruženju u kojem se ceni prirodnost. S druge strane, nemam predrasude prema plastičnim operacijama - rekla je ona za Informer ranije.

