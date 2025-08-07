Slušaj vest

Sanja Vučić uživala je sinoć na nastupu Edite Aradinović u Crnoj Gori. Koleginica je bila u društvu svog dečka koji je nije ispuštao iz naručja. Publika je uglas pevala njene pesme “Magnum”, “Štikla”, “Životinje”, a među gostima našla se koleginica i prijateljica koja je pevalaa sa njom uglas.

Sanja Vučić prošetala dečka na nastupu kod Edite Izvor: Kurir

Emocije prštale na sve strane

Ovo je prvi put da se Sanja na javnom mestu pojavila u društvu izabranika kojeg do sada nije pokazala na društvenim mrežama. Prvi put je sa njim bila na venčanju Tee Tairović u Novom Sadu, ali to je bila privatna proslava. Par nije krio emocije sve vreme su bili zagrljeni, razmenjivali nežnosti i zajedno uživali u svakoj pesmi koju je Edita izvodila. U jednom trenutku, na Editin poziv, Sanja se pridružila koleginici na bini i zajedno su izvele Vučićkin hit “Omađijan”, a publika je bila oduševljena.

Rade i uživaju

Pevačice su se dobro provele u Crnoj Gori

Đuskanje do zore

Vidno zaljubljeni, Sanja i njen partner ostali su do kraja Editinog nastupa, a zatim se uputili ka hotelu u kome su odsеli. Njihova prisnost nije promakla oku prisutnih.

Edita je još jednom pokazala da je pravi magnet za publiku, ali i za kolege svi žele da budu deo njene energije i spektakla koji pravi na sceni.