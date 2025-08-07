Slušaj vest

Sandra Čaprić je po svemu sudeći kleptoman jer je više puta uhvaćena u krađi. Jednom u kafani, drugi put u lokalu u Crnoj Gori, a svojevremeno je opelješila i biznismena za 30.000 evra.

Pevačica voli da mazne

Ona je na početku karijere, kad se probijala na estradu, ojadila biznismena iz Ivanjice koji više od 35 godina živi u Australiji. Tada je iskoristila to što je taj čovek imućan, pa mu je iz kuće odnela novac i mobilni telefon.

Vešta sa tuđim stvarima

1/5 Vidi galeriju Pevačica je više puta uhvaćena u krađi Foto: Printscrean, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram



- Odlično poznajem tog čoveka. On je mnogo dobar, cenjen i poštovan, ne samo u Srbiji i Ivanjici nego i u dalekoj Australiji. Ona je videla da on ima novac, pa je iskoristila to što ju je angažovao na njegovoj privatnoj proslavi da peva i to debelo platio. Kad je videla da je galantan, zavela ga je, a on je sve učinio da joj pomogne u životu i karijeri jer je verovao u njene iskrene namere. Najpre joj je slao novac iz Australije, da sredi porodičnu kuću jer mu je kukala kako nema, a potom ga je ubedila da dođe u Sidnej kod njega - priča izvor.

Prema njegovim rečima, tamo je nastao haos.

Nepoželjna u zemlji kengura



- Ona je uverila svoje roditelje i prijatelje da ide na turneju po Australiji, a to je bila laž. Bila je kod tog biznismena, kojem je zagorčala život. Optužila ga je za nasilje, da bi mu na kraju ukrala pare i mobilni telefon. On ju je prijavio policiji i na aerodromu su joj uzeli sve što njemu pripada. Sad joj je zabranjen ulazak u Australiju. Cela Ivanjica je pričala o tom skandalu. On ju je tužio i u našoj zemlji za prevaru. Nekoliko puta je dolazio na ročišta, ali se ona nije pojavljivala - završava naš izvor blizak biznismenu iz Australije.