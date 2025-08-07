SVUKLA SE NAJBOGATIJA SRPKINJA! Mazi se po celom telu dok joj tračice obuzdavaju obline, pogledajte ove vrele prizore (FOTO)
Anika Božić, jedna od najbogatijih žena iz Srbije pokazala je svoje zanosne obline
Manekenka iz Sremske Mitrovice, Anika Božić, udala se za milijardera nakon čega živi na dve lokacije - u Parizu i Egiptu.
Anika uživa u luksuzu, a na mrežama pokazuje kako izgleda njen život. Sada je pozirala na plaži u zlatnom bikiniju i oduševila pratioce virkom linijom.
Komplimenti na račun njenog izgleda samo su se nizali.
"Dugo se nismo videli", napisala je ona u opisu.
Ima stan u zlatu
Podsetimo, Anika jedan deo godine provodi u Parizu gde u centru grada ima stan koji je sav u zlatu dok joj se kuća u Egiptu nalazi na samoj plaži. Letnje dane obično provodi baš na toj lokaciji, kako bi pored mora mogla da uživa i opusti se sa suprugom Jusufom al Sarajem i sinom Omarom.
- Svaki prostor ima svoje čari, teško je porediti stan u centru grada i kuću na plaži - rekla je jednom prilikom Anika za "Super TV".
Pogledajte dodatni snimak: