Manekenka iz Sremske Mitrovice, Anika Božić, udala se za milijardera nakon čega živi na dve lokacije - u Parizu i Egiptu.

Anika uživa u luksuzu, a na mrežama pokazuje kako izgleda njen život. Sada je pozirala na plaži u zlatnom bikiniju i oduševila pratioce virkom linijom.

Komplimenti na račun njenog izgleda samo su se nizali.

"Dugo se nismo videli", napisala je ona u opisu.

Ana Božić se skinula na plaži Foto: Printscreen, Printscreen/Inastagram, Pritnsceen /instagram

Ima stan u zlatu

Podsetimo, Anika jedan deo godine provodi u Parizu gde u centru grada ima stan koji je sav u zlatu dok joj se kuća u Egiptu nalazi na samoj plaži. Letnje dane obično provodi baš na toj lokaciji, kako bi pored mora mogla da uživa i opusti se sa suprugom Jusufom al Sarajem i sinom Omarom.

- Svaki prostor ima svoje čari, teško je porediti stan u centru grada i kuću na plaži - rekla je jednom prilikom Anika za "Super TV".

