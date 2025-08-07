Slušaj vest

Nakon turbulentnog raskida sa Ivanom Marinkovićem i burnih scena u Eliti 8, Jelena Ilić ponovo je zaljubljena i to do ušiju!

Kako mediji saznaju iz pouzdanih izvora, atraktivna bivša učesnica Elite Jelena Ilić uplovila je u novu emotivnu vezu, a identitet njenog izabranika do sada je bio strogo čuvana tajna.

Jelena sa fudbalerom

Prema informacijama do kojih su mediji došli, Jelenin novi dečko zove se Uroš Jovanović i nije deo javne scene.

Novi dečko Jelene Ilić

Iako profesionalni fudbaler, nerado se eksponira u medijima, što je Jeleni važno s obzirom da je ovu romansu pokušala da skarije nakon neuspele veze sa Ivanom.

Foto: Printscreen

Podsetimo, Ilićeva je nakon izlaska iz “Elite” isticala da joj je najvažniji lični mir i porodica. Sudeći po novim dešavanjima, čini se da je pronašla i ljubav.

