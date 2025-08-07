Slušaj vest

Nakon turbulentnog raskida sa Ivanom Marinkovićem i burnih scena u Eliti 8, Jelena Ilić ponovo je zaljubljena i to do ušiju!

Kako mediji saznaju iz pouzdanih izvora, atraktivna bivša učesnica Elite Jelena Ilić uplovila je u novu emotivnu vezu, a identitet njenog izabranika do sada je bio strogo čuvana tajna.

Jelena sa fudbalerom

Prema informacijama do kojih su mediji došli, Jelenin novi dečko zove se Uroš Jovanović i nije deo javne scene.

Novi dečko Jelene Ilić
Novi dečko Jelene Ilić Foto: Printscreen

Iako profesionalni fudbaler, nerado se eksponira u medijima, što je Jeleni važno s obzirom da je ovu romansu pokušala da skarije nakon neuspele veze sa Ivanom.

jellena iliic.jpg
Foto: Printscreen

Podsetimo, Ilićeva je nakon izlaska iz “Elite” isticala da joj je najvažniji lični mir i porodica. Sudeći po novim dešavanjima, čini se da je pronašla i ljubav.

Kurir / Pink

Ne propustiteRijalitiANĐELA ĐURIČIĆ SE SKIDA, A ON JE SNIMA Gastoz podelio snimak iz Crne Gore - odlepio na njeno telo u bikiniju (VIDEO)
Andjela Gastoz.jpg
Rijaliti"ZARADIO 100.000 €, A DETETU DOŠAO SA 40 €" Haos u studiju, Miljana Kulić urnisala Ivana: Upisaću ga kao oca i tražiću alimentacije! Spomenula Gocu i Jelenu
456465465.jpg
StarsANĐELA SE OGLASILA NAKON ŠTO JE GASTOZ UPOZNAO NJENU PORODICU! Otkrila detalje susreta u Crnoj Gori: Jednim delom ste imali priliku da vidite...
gastoz.jpg
StarsENA ČOLIĆ POSTAJE VODITELJKA?! Sa rijalitijem je gotovo, Pejina bivša ima druge planove, kruže šok priče
WhatsApp Image 2025-07-20 at 5.18.39 AM (1).jpeg

 Pogledajte dodatni video:

STARS EP536 Izvor: kurir tv