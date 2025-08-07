Slušaj vest

Voditeljka Danijela Dimitrovska važi za jednu od najlepših dama sa domaće javne scene, a zanosnim oblinama žari i pali gde god da se pojavi, pa je tako bilo i sada.

Ona je naime, na Instagramu okačila kratak snimak na kom se vidi kako pozira pored bazena, a minijaturni zeleni kupaći svima je privukao pažnju.

Danijela Dimitrovska pozira golišava pored bazena Foto: Printscreen

Danijela se opuštala za sve pare, a ako je suditi po reakcijama na društvenim mrežama, prijalo joj je da se rashladi u vodi na visokim temperaturama.

Danijela se opuštala za sve pare, a ako je suditi po reakcijama na društvenim mrežama, prijalo joj je da se rashladi u vodi na visokim temperaturama. Foto: Printscreen

- Kakvo telo žena ima, svaka joj čast. Ovo je samo za poželeti - glasio je jedan od komentara na mrežama.

Uvek pazi na ishranu i trening

Inače, Danijela je u više navrata javno govorila o tome koliko vodi računa o tome šta jede, kao i da je to rezultat toga što je uvek vitka i zategnuta.

Ona tvrdi da uvek ima rituale ujutru uz pomoć joj sve to lako polazi za rukom.

- Jutro započinjem vodom sa limunom i suplementacijom, uzimam probiotik namenjen ženama koji čuva reproduktivno zdravlje i jača organizam. Zatim prelazim na doručak. Omiljeni mi je palenta sa sirom i kiselim mlekom - rekla je jednom prilikom Danijela, koja je što se tiče fizičkog izgleda idol mnogim devojkama.

Pogledajte dodatni snimak: