Pevač Emir Habibović uživa u ljubavi sa 15 godina mlađom koleginicom Tamarom Selimović, s kojom ima dve ćerkice, a njihov odnos je svojevremeno izazvao brojne komentare u javnosti.

Kada je započela njihova romansa, u javnosti su kružile priče da je Emir Habibović zbog Tamare ostavio suprugu s kojom ima troje dece.

Uprkos brojnim negativnim komentarima, par je uspeo da sačuva svoju ljubav, a pevač je sada podelio njihovu zajedničku fotografiju.

"Ljubav", napisao je pevač kratko u opisu fotografije.

Emir Habibović sa mlađom devojkom
Emir Habibović sa mlađom devojkom Foto: Printscreen

Tamara je priznala da njeni roditelji nisu podržavali vezu.

- Javnost intrigira moja veza sa Emirom zbog godina? Šta je on od mene stariji 20-30 godina? Ne razumem! Smatram da je neka maksimalna mera tu do 10-15 godina, kada se već o godinama radi. Skroz je u redu ako se dvoje ljudi nađu i energije im se poklope - rekla je Selimovićeva i otkrila kako je počela njihova ljubavna priča:

Emir Habibović Foto: Printscreen

- Emir i ja smo se upoznali preko zajedničkih prijatelja u Šapcu i tako smo počeli da komuniciramo. Posle nekog perioda kada smo se dovoljno upoznali stupili smo u vezu. Iskreno samo sam osetila tu njegovu dobrotu, duhovit je i uvek mi je bilo lepo u njegovom prisustvu. Ne mogu vam objasniti taj osećaj, to traje i sigurna sam da će trajati. S obzirom na to da je njihova veza ozbiljna, došlo je i do upoznavanja porodica. U prvi mah, njeni nisu prihvatili budućeg zeta, ali je vreme pokazalo da su stvoreni jedno za drugo.

whatsapp-image-20231002-at-10.20.54-am.jpg
Emir Habibović.jpeg
IMG-20250512-WA0026.jpg
collage.jpg

