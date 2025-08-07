Slušaj vest

Majka Anastasije Ražnatović, Svetlana Ceca Ražnatović, kroz život imala je razne postupke, a jednom prilikom je priznala da laže kad je reč o ljubavi.

Ona je jednom prilikom otkrila da nema jaču polovinu, ali i da ima kako svakako ne bi tu istinu ispričala javno pred kamerama.

Pevačica kaže da je ostala samo još jenda neostvarena želja u karijeri Foto: Marko Karović

- I da ima udvarača, i da ih nema, sigurno neću reći istinu u kameru (smeh). Svako od nas želi da neko parče privatnosti sačuva za sebe. Svi smo mi ljudi i želimo iste stvari, da imamo delić svoje privatnosti koju čuvamo za sebe i koju delimo samo sa tom osobom do koje nam je stalo, ili sa prijateljima, ili porodicom... - rekla je Ceca za Blic.

Iz Cecine kuće dolaze čudni mirisi

Podsećamo, Kurirova priča o curenju vode iz visokog zida koji okružuje vilu Svetlane Cece Ražnatović na Dedinju i nesnosnog smrada koji se od te vode širio danima, što je revoltiralo njene komšije i žitelje tog dela Beograda, doslovno je zapalila region.

1/9 Vidi galeriju Cecina vila na Dedinju pre i posle renoviranja Foto: Kurir

Uz svedočenje ogorčenih komšija, kao dokaz "crno na belo" objavili smo i fotografije na kojima se jasno vidi vlažan kameni zid i voda koja se iz zida sliva trotoarom po Ulici Ljutice Bogdana.

Pogledajte dodatni snimak: