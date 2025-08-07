CECA PRIZNALA DA LAŽE! Evo kako je samu sebe odala
Ceca je javno otkrila povodom koje teme uvek laže
Majka Anastasije Ražnatović, Svetlana Ceca Ražnatović, kroz život imala je razne postupke, a jednom prilikom je priznala da laže kad je reč o ljubavi.
Ona je jednom prilikom otkrila da nema jaču polovinu, ali i da ima kako svakako ne bi tu istinu ispričala javno pred kamerama.
- I da ima udvarača, i da ih nema, sigurno neću reći istinu u kameru (smeh). Svako od nas želi da neko parče privatnosti sačuva za sebe. Svi smo mi ljudi i želimo iste stvari, da imamo delić svoje privatnosti koju čuvamo za sebe i koju delimo samo sa tom osobom do koje nam je stalo, ili sa prijateljima, ili porodicom... - rekla je Ceca za Blic.
Iz Cecine kuće dolaze čudni mirisi
Podsećamo, Kurirova priča o curenju vode iz visokog zida koji okružuje vilu Svetlane Cece Ražnatović na Dedinju i nesnosnog smrada koji se od te vode širio danima, što je revoltiralo njene komšije i žitelje tog dela Beograda, doslovno je zapalila region.
Uz svedočenje ogorčenih komšija, kao dokaz "crno na belo" objavili smo i fotografije na kojima se jasno vidi vlažan kameni zid i voda koja se iz zida sliva trotoarom po Ulici Ljutice Bogdana.
Pogledajte dodatni snimak: