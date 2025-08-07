Slušaj vest

Poznata tiktokerka Ivona Stefanović uhapšena je jutros u Beogradu zbog napada na službeno lice, saznaje Telegraf.

Ona je zbog rutinske kontrole zaustavljena u naselje Beograd na vodi, međutim, kada je izašla iz automobila u alkoholisanom stanju, napala je službeno lice na dužnosti.

Ko je Ivona Stefanović - poznata tiktokerka?

Ivona Stefanović sada poznata javnosti kao bahata devojka koja je u alkholisanom stanju napala službeno lice, popularna je na platformi Tiktok i to takođe "zbog njihovih drama".

Ona nema tačno isprofilisan način plasiranja svog sadržaja, te uglavnom snima prenkove, šale i klipove sa svojim dečkom koji je takođe poznat na Tiktoku.

Uhapšena tiktokerka Ivona Stefanović Foto: Pritnscreen

Proslavila je veza sa Lukom

Ivona je u emotivnoj vezi sa tiktokerom pozantijim kao Luka Silini, zbog čega su oko sebe digli još veći "hajp" na mrežama.

Foto: Printscreen

Nedavno su zajedno imala i javnu svađu, što bi mlađe generacije više volele da kažu "dramu" sa tiktokerkom Dinom Terzin, a u sve je upetljana i jedna transeksualna influenserka.

Ivona je tokom sukoba sa Dinom nju vređala zbog viška kilograma što je osudilo stotine hiljadana ljudi na Tiktoku ispod raznih klipova.

Takođe, ostalo je upamćen i način na koji je podržala aferu svog dečka i transeksualke rekavši kako takve stvari rade samo "opasni momci" što je izazvalo opšti podsmeh naroda.

Pogledajte dodatni snimak: