DEČKO JOJ BIO SA TRANS OSOBOM, ONA OMRAŽENA JER VREĐA PUNIJE DEVOJKE, A SADA NAPALA POLICIJU! Ko je zapravo kontroverzna Ivona Stefanović?
Ivona je tokom sukoba sa Dinom nju vređala zbog viška kilograma što je osudilo stotine hiljadana ljudi na Tiktoku ispod raznih klipova
Poznata tiktokerka Ivona Stefanović uhapšena je jutros u Beogradu zbog napada na službeno lice, saznaje Telegraf.
Ona je zbog rutinske kontrole zaustavljena u naselje Beograd na vodi, međutim, kada je izašla iz automobila u alkoholisanom stanju, napala je službeno lice na dužnosti.
Ko je Ivona Stefanović - poznata tiktokerka?
Ivona Stefanović sada poznata javnosti kao bahata devojka koja je u alkholisanom stanju napala službeno lice, popularna je na platformi Tiktok i to takođe "zbog njihovih drama".
Ona nema tačno isprofilisan način plasiranja svog sadržaja, te uglavnom snima prenkove, šale i klipove sa svojim dečkom koji je takođe poznat na Tiktoku.
Proslavila je veza sa Lukom
Ivona je u emotivnoj vezi sa tiktokerom pozantijim kao Luka Silini, zbog čega su oko sebe digli još veći "hajp" na mrežama.
Nedavno su zajedno imala i javnu svađu, što bi mlađe generacije više volele da kažu "dramu" sa tiktokerkom Dinom Terzin, a u sve je upetljana i jedna transeksualna influenserka.
Ivona je tokom sukoba sa Dinom nju vređala zbog viška kilograma što je osudilo stotine hiljadana ljudi na Tiktoku ispod raznih klipova.
Takođe, ostalo je upamćen i način na koji je podržala aferu svog dečka i transeksualke rekavši kako takve stvari rade samo "opasni momci" što je izazvalo opšti podsmeh naroda.
Pogledajte dodatni snimak: