Pevač Darko Lazić ima troje dece sa tri različite žene.

Naime, Darko Lazić je iz odnosa sa pevačicom Anom Sević dobio ćerku Lorenu, zatim je sa Marinom Gagić dobio sina Alekseja, dok iz braka sa sadašnjom suprugom Katarinom ima ćerku Srnu.

"Lepa si Kaća, samo imaš buljave oči i veliki nos" - glasila je jedna poruka, a Katarina je dotičnu osobu blokirala, pa zatim napisala sledeće:

"Ljudi, da me ne shvatite pogrešno, hvala svima na porukama podrške, ali zaista nije potrebno. Ja ove bolesnike kačim jer je meni to smešno i zanimljivo, a iskreno ja mislim da sam lepa i stvarno me ne dotiče tuđe mišljenje" - napisala je Kaća, ali tu se nije zaustavila:

"I da, nos mi nije savršen, imam milion nedostataka, ali da hoću sve bih to sredila, jer mi se može i jer sam žena Darka Lazića i jer bi mi Darko platio sve što poželim, ali ja ne želim" - napisala je Katarina.

Katarina o odnosu sa Anom Sević

Podsetimo, Kaća je nedavno otvoreno govorila o odnosu sa Darkovom bivšom ženom Anom Sević.

- Porede me sa Darkovim bivšim. Meni to ne smeta, ja sam u odličnim odnosila sa Anom Sević. Viđamo se na slavama, proslavama. Imamo jedan lep odnos i družimo se. To je svima bilo čudno, meni ranije da je neko rekao da se druži sa bivšom ženom sadašnjeg muža ja ne bih verovala. Međutim, to je stvarno moguće. Darko i ja se sa Anom i Danielom viđamo i mimo dece, odemo na ručak. Sa Anom se čujem najčešće u vezi dece, tražim joj savete. Mislim da je tu najbitnija Lorena, toliko mi je bilo drago kada sam na našoj svadbi videla koliko je ona srećna. Od tada i datira naše prijateljstvo - prisetila se Kaća koja je potom progovorila i o proširenju porodice.

- Volela bih da napravim pauzu, za nekih pet godina bih volela još jedno dete. Darko se ne slaže sa tim, on bi voleo još dece. Htela bih da bude još jedna devojčica, a on dečaka.

