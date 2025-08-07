Slušaj vest

Pevačica Marija Mikić izgleda nikad bolje. Nakon razvoda koji je nedavno potresao javnost, Marija je odlučila da se okrene sebi, a rezultati su više nego očigledni.

Zgodnija nego ikad, pevačica trenutno odmara na crnogorskom primorju u društvu svoje dece.

Na plaži u Crnoj Gori zatekli smo je u crno-belom kupaćem kostimu koji je savršeno istakao njenu vitku liniju i zategnuto telo.

Posvetila se deci

Kasnije je viđena i u šetnji obalom, držeći svoje mališane, te se čini da je hrabro nastavila dalje.

Marija ne krije da je nakon razvoda odlučila da se posveti sebi, a mnogi spekulišu da joj je nakon svih problema sa zdravljem odmor preko potreban. Ipak, ono što je najvažnije jeste da pevačica zrači samopouzdanjem i pozitivnom energijom, pokazujući da je i dalje posvećena majka, ali i žena koja zna šta želi.

