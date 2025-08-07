MARIJA MIKIĆ ZABLISTALA NAKON RAZVODA! Posle svih problema uživa sa decom na moru, uslikali smo je dok misli da nigde nema kamera (FOTO)
Pevačica Marija Mikić izgleda nikad bolje. Nakon razvoda koji je nedavno potresao javnost, Marija je odlučila da se okrene sebi, a rezultati su više nego očigledni.
Zgodnija nego ikad, pevačica trenutno odmara na crnogorskom primorju u društvu svoje dece.
Na plaži u Crnoj Gori zatekli smo je u crno-belom kupaćem kostimu koji je savršeno istakao njenu vitku liniju i zategnuto telo.
Posvetila se deci
Kasnije je viđena i u šetnji obalom, držeći svoje mališane, te se čini da je hrabro nastavila dalje.
Marija ne krije da je nakon razvoda odlučila da se posveti sebi, a mnogi spekulišu da joj je nakon svih problema sa zdravljem odmor preko potreban. Ipak, ono što je najvažnije jeste da pevačica zrači samopouzdanjem i pozitivnom energijom, pokazujući da je i dalje posvećena majka, ali i žena koja zna šta želi.
