Rada Vasić, majka Ane i Ivane Nikolić je nakon smrti supruga Radeta Vasića saznala da ponovo boluje od opake bolesti zbog koje gotovo svakodnevno ide na hemioterapije, a sada je otvorila dušu.

- Nisam dobro, imala sam rak dojke, operaciju, posle osam meseci, povratio se, sad imam rak pluća. Sad se jedva borim, idem na terapije, idem po lekarima, ne mogu, imam jake bolove, tromb. Jako sam bolesna, pravo da vam kažem ne znam ni kako se borim. Ne ustajem iz kreveta često, više sam u krevetu, nego što sam napolju. Ja hoću da ustanem, da šetam, ali ne mogu, odmah mi noga otekne. Od nogu ne mogu da idem, jedva idem i po lekarima - pričala je Rada dok su se suze slivale niz njeno lice i dodala:

- Ovo što mi se rak povratio, metastaze, sad mi sve teže. Izgubila sam volju, mislim da neću moći da se spasim, mislim da ću umreti, rak pluća je mnogo težak, sa rakom dojke je bilo drugačije. Primala sam hemioterapije, ali od ovih ništa ne osećam da mi je bolje, nego kao da mi je gore. To što me uhvatila bolest, ja znam šta je to, ali kada pomislim na decu, otkako mi je Rade umro, ja da im nedostajem. Zovu me deca non-stop, brinu se, kažu mi: “Mama, budi jaka”, dolaze mi stalno. Odlazak Radetov im je mnogo teško pao, sin mi je dobio šećer kad je umro Rade, ćerka mi dobila infarkt, ja od stresa, nervoze ova bolest, Ana mi bila u “Eliti”, pa sam se i zbog nje baš potresla. Hrabra sam ja, trudim se da budem jaka, ustanem, nasmejem se, ali teško da može bolje da mi bude.

Radi su deca spas

- Moja deca su uz mene, doktori su uz mene i iz Ništa i iz Prokuplja, preko reda me prime, pomažu mi, do apoteke me ispoštuju, svi me hrabre. On je bio skoro dve godine po bonicama, ja sam sve vreme bila uz njega, gledala sam ga. Ništa meni nije bilo, nikakvu bol nisam osetila, ja sam ga kupala, oblačila, ispratila, dočekala, kuvala ručak. Bili smo nerazdvojni. Razdvojimo se samo kad je on na dijalizama. Deca tuguju danas mnogo za Radetom.

Ana hrabri Radu

- Lakše mi je, jer mi je dete tu uz mene, nema više tenzija i svađa. Bila je dobra, kulturna, gde god su učestvovali sa nama u rijalitijima bile su takve. E jedino sada što su promenile pol, što su prave devojke. Pošteno da vam kažem, sad sam ponosnija nego kad su bile muškarci, jer ono nije ličilo ni na muško ni na žensko. Sad kažem: “Ćero, Bog vas tako obeležio, samo ste se rodile takve, sad ste mi prave lutke”. Ponosna sam na njih, i ja, a i moj Rade. Uvek nas boli za decu, ja sam to rodila, nosila devet meseci, to je moja krv. Sad su moje lepotice, ponosna sam majka - kaže ona, ističući da se sva deca o njoj brinu i pomažu joj:

- Ivana je udata za Nemca i tamo je u Nemačkoj, kao i ostale moje ćerke, a Ana je bila sa Stefanom, bilo je svađa tu u “Eliti”, za sada nisu zajedno, sada je Ana sa mnom kod kuće. Ana bi volela da ode za Nemačku, i ja bih volela, hoće tamo da me vode po lekarima, čekamo da legne novac, jer se bez para nigde ne može. Ona tamo može malo da se sredi, kad bih se ja oporavila pa da idem sa njom, ovako imam osećaj da je usporavam. Mnogo mi je krivo što se ovako desilo, ali jedno dete mora da bude sa mnom. Nikad njima nije bilo teško da budu sa mnom, da me vode po lekarima, u bilo koje vreme, tu su uz mene moje ćerke. Imam i unuke, svi su plavi, visoki, ponosna sam baka, svi oni rade, imaju dobre poslove. Kad god dođem, oni trče da mi kupe crvenu farbu, vole me.

