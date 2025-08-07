Slušaj vest

Pobednik rijalitija "Elita 8" Nenad Marinković Gastoz i drugoplasirana Anđela Đuričić opustili su se u njenoj rodnoj Crnoj Gori.

Anđela Đuričić i Gastoz se ne odvajaju jedno od drugog, a njihov strastveni snimak iz jednoj kafića na plaži u Crnoj Gori privukao je veliku pažnju.

Naime, njih dvoje su plesali, igrali i nisu skidali osmehe sa lica, a onda je Gastoz u jednom trenutku snažno privukao Anđelu k sebi i sočno je poljubio.

Gastoz i Anđela u ljubavnom zanosu Foto: Printsreen

Anđela je bila u kratkoj beloj mini suknji, dok je gore imala bikini, a Gastoz je bio u majici i šortsu.

"Njihova veza je boleština"

Nenad Macanović Bebica u jednom razgovoru naveo je da su Anđela i Gastoz foliranti.

- Što se tiče veze Anđele i Gastoza, to je nastavak priče, ali ona foliraža prava zarad medija i portala. Oni glume, to je ozbiljna boleština, oni su veliki foliranti. Anđela je priznala da je sponzoruša, ustala je i rekla da joj se jave milioneri. Niko od nas nije shvatio nju na način da je sarkastična. Anđela i Gastoz su blam veka. Zgranuo sam se kad sam video kako oni napolju sve to forsiraju.

Anđela i Gastoz se ljubili pred svima na plaži

Inače, njih dvoje su se juče prvo na plaži krili od znatiželjnih pogleda na posebno izdvojenom, drvenom delu, ali su ih obožavatelji vrlo brzo spazili. Usledilo je fotografisanje sa njima, što su oboje sa zadovoljstvom prihvatili.

Anđela Đuričić je bila u tangama, što su zabeležile naše kamere, a u jednom momentu Gastoz i ona su se prepustili strastima, pa su se ljubili nasred plaže.

Pogledajte dodatni snimak: