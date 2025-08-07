Slušaj vest

Severina je objavila novu pesmu, ali umesto očekivanih pohvala, naišla je na lavinu komentara i optužbi za kopiranje.

Naime, mnogi slušaoci primetili su zapanjujuću sličnost između Severinine nove pesme i hita „Vuče lopove“ pevačice Goge Sekulić iz ranijih godina.

Društvene mreže su ubrzo preplavili komentari koji optužuju Severinu da je "pozajmila" melodiju, refren, pa čak i atmosferu pesme bez ikakvog priznanja originalu. A ono što je sve dodatno zapalilo jeste reakcija same Goge Sekulić.

Goga urniše Severinu

Goga se oglasila putem Instagrama i u svom stilu, bez ustezanja, prozvala koleginicu. U jednoj objavi parafrazirala je stih iz svoje pesme i napisala:

„Na jahti su još uvek njene gaćice“, očigledno aludirajući na čuveni Severinin erotki snimak koji decenijama unazad izaziva kontroverze.

Nedugo zatim, u drugom storiju, Goga je dodala još direktniju poruku:

„Seve lopove“, što je jasna igra reči i referenca na naslov svoje pesme „Vuče lopove“.

Fanovi su podeljeni, dok jedni podržavaju Gogu i smatraju da je Severina prešla granicu, drugi brane Severinu i tvrde da je reč o slučajnosti. Ipak, jedno je sigurno – Balkan scena ponovo bruji o muzičkom „plagijatu“ i javnom obračunu dve pevačice koje su godinama prisutne u svetu estrade.

