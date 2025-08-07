Slušaj vest

Muzička zvezda Dragan Kojić Keba još jednom je dokazao da je najpriznatiji folk izvođač i kantautor i to spektakularnim koncertom održanim na Letnoj pozorinici "Vrelo" u Sokobanji.

U okviru manifestacije "Prva harmonika Srbije", Dragan je na Letnjoj pozoricini ove turističke destinacije okupio 5 hiljada ljudi koji su uživali u predivnoj noći koju im je Keba priredio predajući se muzički publici od početka do kraja, potpuno.

Pristigao je narod iz cele istočne i južne Srbije, ne bi li uživali u vanvremenskim hitovima legendarnog pevača narodne muzike.

- Dobro veče Sokobanja, dobro veče istočna i južna Srbijo i celi svete. Ne mogu da vam opišem koliko sam uzbuđen i srećan što vas vidim nakon toliko godina, koliko nisam bio ovde. Ovo će biti naša noć za pamćenje - ovim rečima Keba se obratio prisutnoj publici, pa zapevao svoje najveće hitove.

1/12 Vidi galeriju Keba Foto: Dusan Cakic

Horski su se pevali hitovi od "Postao sam drug samoće", "Nema drage, nemam druga", "Plavo oko, plakalo je", "Imao sam", "Bre gidi džanum", "Srce kuca tvoje ime", zatim i nova pesma "Moj grad" i mnogi drugi hitovi koje je publika sa muzičkom zvezdom pevala uglas. Dragana je na sceni muzički pratio veliki orkestar pod upravom Endžija Mavrića.

Pozornica je bila mala da primi sve one koji su hteli da uživaju u spektaklu folk pevača, pa je čak mnogo ljudi ostalo ispred ulaza u "Vrelo", kako bi makar Kojića slušali.

Nakon dvočasovnog spektakla, ovacije nisu prestajale. Publika je tražila još, a Keba se više puta vraćao na bis, potvrdivši da je njegova veza sa publikom jača nego ikad. Veče u Sokobanji bila je prava potvrda da godine ne mogu umanjiti talenat i da prava muzika uvek pronalazi put do srca ljudi.

Dragan ovih dana kreće i sa pripremama za veliki solistički koncert koji će biti 16. oktobra ove godine u MTS dvorani pod nazivom "Muzika Balkana" i za koji obećava veče ispunjeno kvalitetnom muzikom i pesmama.

Pogledajte dodatni snimak: