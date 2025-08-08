Slušaj vest

Milan Stanković je bio jedan od najomiljenija Zvezda Granda, a euforija za njim traje i danas, čak i ako se povukao sa estrade.

Devojčice su ga obožavale i ludele za njim, te je dobijao mnogo poklona, pesama, iznenađenja...

Pismo

Stanković je sada evocirao uspomene i objavio na Instagramu jedno od pisama koje je dobijao u vreme najveće slave i oduševio pratioce.

"Ovo je zapravo jedina osoba u koju sam ikad bila zaljubljena"

- Ćao Milane zovem se Ana i tvoj sam obožavatelj. Lep si, frizura ti je odlična. Imaš veoma lep glas i zato sve pesme pevaš jako lepo. Milane ti si najbolji, drago mi je što si postao prava Zvezda Granda i što si postao tako popularan. Nekad me pozovi da te čujem uživo, evo ti moj broj - pisalo je u pisamcetu.

Muzička karijera i hitovi

Milan Stanković, od svog pojavljivanja na muzičkoj sceni, ostvario je značajan uspeh kroz svoje albume i singlove, koji su ga učvrstili kao jednog od vodećih izvođača u srpskoj pop-folk muzici. Njegova diskografija obuhvata dva studijska albuma i niz hit singlova koji su osvojili srca publike širom regiona.

Prvi studijski album, “Solo”, objavljen je 2009. godine. Ovaj album predstavlja ključni trenutak u Stankovićevoj karijeri, donoseći mu široko priznanje i popularnost. “Solo” sadrži devet pesama, među kojima su se izdvojili hitovi poput naslovne pesme “Solo”, “Fejs”, “Nepopravljivo”, “Hajde vodi me sa sobom” i “Nepristojna ponuda”. Album je bio komercijalno uspešan, prodan u više od 50.000 primeraka, i potvrdio je Milanovu sposobnost da stvori hitove koji odjekuju u celom regionu.

Nakon šest godina, 2015. godine, Milan je objavio svoj drugi studijski album pod nazivom “Milan”. Ovaj album je takođe bio dočekan s oduševljenjem od strane publike i kritike, a iz njega su se izdvojile pesme “Nisi mu ti žena”, “Faktor rizika” i “Nešto protiv ljubavi”. Album je pokazao Milanovu evoluciju kao umetnika i njegovu sposobnost da se prilagodi promenljivim trendovima u muzici.

Pored studijskih albuma, Milan je postigao veliki uspeh i sa svojim singlovima. “Ovo je Balkan”, pesma s kojom je predstavljao Srbiju na Eurosongu 2010. godine, postala je jedna od njegovih najpoznatijih pesama. “Ego”, objavljen 2017. godine u saradnji sa Jala Bratom i Buba Corellijem.

Povukao se

Milan Stanković pre nekoliko godina povukao se sa muzičke scene i od tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti.

Ipak, poznato je da se posvetio duhovnom životu i da mnogo vremena provodi po manastirima, gde je navodno bio i iskušenik. Milan je navodno želeo i da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori. Inače, iz manastira Podamine su se oglasili i naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira.

Pevač se povukao u medijsku ilegalu, nastupe gotovo da nema, posećuje manastire, a muzikom će, izgleda, da se bavi samo za svoju dušu. Naime, Milan Stanković razvio je biznis sa kamionima u Čikagu, koji mu je trenutno glavni izvor zarade.

Ovde je boravio Milan Stanković: