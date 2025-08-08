Slušaj vest

Kraljica romske muzike, danas bi proslavila svoj 82. rođendan.

Esma Redžepova preminula je decembra 2016. godine, a mnogi je pamte po čarobnom glasu, muzičkom stvaralaštvu ali i humanosti. Esma je žena koja je usvojila 48oro dece.

Život

Rođena je 8. avgusta 1943., u Skoplju, u porodici sa šestoro dece. Iako su živeli teško, roditelji su ih uspeli školovati. Kao devetogodišnjakinja Esma je s bratom bila član folklornog društva, gde je imala priliku naučiti da peva i pleše.

- Moje detinjstvo bilo je jako teško, ali iskoristila sam to kao veliku školu. Zapravo, težu stranu života osetila sam u detinjstvu. Dok su mnogi rasli bezbrižno, ja sam radila razne poslove, nosila mleko, čistila stanove, čuvala psa jednom slavnom doktoru iz Skoplja, a zarađeni novac trošila sam ekonomično. Volela sam bioskop, ušteđevinom sam plaćala karte. Borila sam se s predrasudama, uvek sam se morala nekome dokazivati, ali isplatilo se, zahvalna sam Bogu - ispričala je svojevremeno u jednom intervjuu te dodala kako su joj smetale predrasude na koje je naišla već u školi.

esma-redzepova.jpg
Foto: Printskrin/jutjub

Muzikom je počela da se bavi kada je imala 10 godina, a s 13 je pobedila na jednom takmičenju na kojem je upoznala i Stevu Teodosijevskog, poznatog harmonikaša i šefa orkestra. Uz dopuštenje roditelja, Esma je otišla na turneju sa Stevom.

Tada je počela njena velika karijera. Nastupala je širom sveta, posetila je i Indiju, Australiju, Meksiko, Kanadu i Sovjetski Savez.

Stevo i Esma imali su čast posetiti Indiju čak tri puta. Par je 1976. godine posetio grad Čandigar u Indiji, gde se održavao prvi muzički festival Roma. Tamo su dobili titulu kralja i kraljice romske muzike.

Osim što je pevala na romskom, Esma je pevala na više od 10 različitih jezika, a njena karijera trajala je skoro pa šezdeset godina.

Iako je bio 22 godine stariji od nje, nakon saradnje su se i venčali. Nisu imali zajedničke dece, a usvojili su 47 dečaka i jednu devojčicu.

Biznismen preuzima kuću

Kuća Esme Redžepove, koja je posle njene smrti trebalo da postane svojevrsni muzej, totalno je uništena, a u prilog tome govore i fotografije koje je naša ekipa napravila u septembru prošle godine. Međutim, uskoro bi mogla da dobije drugu namenu.

Kako je Kurir pisao, biznismen iz Makedonije koji je godinama radio u inostranstvu ima želju da učini dobro delo i da taj objekat renovira kako bi postao dom za nezbrinutu decu.

To je za naš list potvrdio izvor koji živi u Makedoniji.

esma.jpg
Foto: Kurir, ATAIMAGES

- Već neko vreme se kod nas šuška da će kuća Redžepove dobiti novu namenu. Čovek ima želju da pomogne da taj objekat ne propada, već da posluži najugroženijima, a to su mališani. Deca koja, nažalost, nemaju svoj dom moći će da žive u pevačicinoj kući do punoletstva. To je zaista mnogo bolje nego da propada. Taj biznismen je veoma uticajan, ali ne želi da se eksponira javno. Novinari iz naše zemlje pokušavaju da s njim urade intervju, ali on to ne želi. Ne zanima ga javni svet - pričao je naš izvor.

Prema njegovom rečima, sporna je papirologija i naslednici koji su već pokrenuli proces, jer žele da obore njen testament po kojem je nekretninu ostavila državi Severnoj Makedoniji, ali on ima rešenje i za to.

- Ako naslednici budu tražili novac ili bilo koju drugu materijalnu korist, on će i to da reguliše, ali uslov je da to budu realne sume i zahtevi. Verujem da će sve biti kako treba i da će konačno Esma biti srećna i na nebeskoj sceni jer je ona toliko ljubavi pružila deci na ovom svetu - govorio je naš izvor.

Ovo je kuća Esme Redžepove Foto: Kurir

Legendarna makedonska pevačica preminula je 11. decembra 2016. godine, a po njenoj želji vila u kojoj je živela, a u kojoj se nalazio i Muzej i dom humanosti Esma i Stevo Teodosovski u Skoplju, sada liči na ruinu. Sve što se nalazilo u vili od 750 kvadrata je pokradeno, čak fale i neka vrata i prozori. Imanje koje se prostiralo na 1.300 kvadrata sada je totalno zapušteno, obraslo u korov. U ovom nekada velelepnom zdanju Esma je podigla i othranila čak 48 dece, ostavila ga državi Makedoniji i Skoplju, međutim, jedan deo njenih naslednika je osporio taj testament, tražeći svoj deo. Kako stvari stoje, dok se ne vidi šta je čije, kuća će i dalje propadati.

esma.jpg
esma.jpg
profimedia0018797244-esma-redzepova.jpg
esma.jpg

