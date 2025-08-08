Slušaj vest

Muzička zvezda Dragan Kojić Keba još jednom je dokazao da je najpriznatiji folk izvođač i kantautor i to spektakularnim koncertom održanim na Letnoj pozorinici "Vrelo" u Sokobanji.

U okviru manifestacije "Prva harmonika Srbije", Dragan je na Letnjoj pozoricini ove turističke destinacije okupio 5 hiljada ljudi koji su uživali u predivnoj noći koju im je Keba priredio predajući se muzički publici od početka do kraja, potpuno.

Pristigao je narod iz cele istočne i južne Srbije, ne bi li uživali u vanvremenskim hitovima legendarnog pevača narodne muzike.

- Dobro veče Sokobanja, dobro veče istočna i južna Srbijo i celi svete. Ne mogu da vam opišem koliko sam uzbuđen i srećan što vas vidim nakon toliko godina, koliko nisam bio ovde. Ovo će biti naša noć za pamćenje - ovim rečima Keba se obratio prisutnoj publici, pa zapevao svoje najveće hitove.

Dragan Kojić Keba  Foto: Dušan Cakić

Horski su se pevali hitovi od "Postao sam drug samoće", "Nema drage, nemam druga", "Plavo oko, plakalo je", "Imao sam", "Bre gidi džanum", "Srce kuca tvoje ime", zatim i nova pesma "Moj grad" i mnogi drugi hitovi koje je publika sa muzičkom zvezdom pevala uglas. Dragana je na sceni muzički pratio veliki orkestar pod upravom Endžija Mavrića.

Pozornica je bila mala da primi sve one koji su hteli da uživaju u spektaklu folk pevača, pa je čak mnogo ljudi ostalo ispred ulaza u "Vrelo", kako bi makar Kojića slušali.

viber_image_2025-08-08_10-11-24-181.jpg
Foto: Dušan Cakić

Nakon dvočasovnog spektakla, ovacije nisu prestajale. Publika je tražila još, a Keba se više puta vraćao na bis, potvrdivši da je njegova veza sa publikom jača nego ikad. Veče u Sokobanji bila je prava potvrda da godine ne mogu umanjiti talenat i da prava muzika uvek pronalazi put do srca ljudi.

Dragan ovih dana kreće i sa pripremama za veliki solistički koncert koji će biti 16. oktobra ove godine u MTS dvorani pod nazivom "Muzika Balkana" i za koji obećava veče ispunjeno kvalitetnom muzikom i pesmama.

Ne propustiteStars"BUDITE JAČI OD GROMA I BRŽI OD OBLAKA" Keba potresen zbog fudbalera koje je udario grom na terenu
x News1 Petar Aleksic copy.jpg
StarsGRAND POZVAO SEVERINU U ŽIRI, KEBA BEŽI U "PINKOVE ZVEZDE" Evo koja ljuta rivalka njegove bivše snajke ga čeka
Dragan Kojić Keba Severina Jelena Rozga
StarsKEBA I SEVERINA ZAJEDNO PRVI PUT POSLE BURNE SVAĐE I RAZVODA! Evo šta im je u planu, kad čujete detalje iznenadićete se
sasa-popovic-damir-dervisagic.jpg
StarsKEBA LAKIRA NOKTE NA NOGAMA! Dragan Kojić je definitivno sređen od glave do pete (VIDEO)
keba.jpg

 Keba o svojoj životnoj filozofiji:

DRAGAN KOJIĆ KEBA OTKRIO SVOJU ŽIVOTNU FILOZOFIJU ZA KURIR: Jedna osobina je NAJVAŽNIJA u životu, nebitno da li imaš ili nemaš!  Izvor: kurir televizija