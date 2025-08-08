SRPSKA TIKTOKERKA PIJANA GREBALA POLICAJCA I OŠTETILA VOZILO: Oglasila se Ivona koja je bila uhapšena, evo šta je prvo uradila nakon izlaska iz policije
Ivona Stefanović se oglasila nakon što je puštena na slobodu
Tiktokerka Ivona Stefanović privedena je juče u Beogradu nakon što je napala policijskog službenika tokom rutinske kontrole.
Kako je utvrđeno, Ivona je u trenutku incidenta bila pod uticajem alkohola.
Uzrok hapšenja
Ivona je prvo verbalno, a potom i fizički napala policajca, grebajući ga po licu i rukama. Pored toga, oštetila je i službeno vozilo, što je dodatno zakomplikovalo njen slučaj.
Nakon hapšenja, Ivona je puštena na slobodu, a na svom Instagram profilu podelila je fotografiju crkve.
U vezi sa Lukom Silnim - on hapšen u Grčkoj
Ivona Stefanović sada poznata javnosti kao bahata devojka koja je u alkholisanom stanju napala službeno lice, poznata je na platformi Tiktok i to takođe "zbog njihovih drama".
Ona nema tačno isprofilisan način plasiranja svog sadržaja, te uglavnom snima prenkove, šale i klipove sa svojim dečkom koji je takođe poznat na Tiktoku. Ivona je u emotivnoj vezi sa tiktokerom pozantijim kao Luka Silini, zbog čega su oko sebe digli još veći "hajp" na mrežama.
Luka priveden na Zakintosu pre godinu dana
Influenser Luka Obradović, poznatiji kao Luka Silni, priveden je na grčkom ostrvu Zakintos.
On je, kako ističe, pevao pesmu koja u stihovima izražava da je "Kosovo srce Srbije." Ovaj incident izazvao je burne reakcije, a ubrzo nakon toga, lokalne vlasti su reagovale i privele mladog srpskog influensera.
Kurir/Telegraf
Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: