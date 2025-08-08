Slušaj vest

Una Čolić, starija naslednica muzičke legende Zdravka Čolića, sve češće deli treuntke svog života na društvenim mrežama, pa je tako i ovog puta podelila fotografije sa svojom drugaricom sa letovanja.

Na nekim od poslednjih Uninih objava je vidimo u raznim kombinacijama, dok je doza seksepila uvek prisutna.

Čolina ćerka pozira u luksuznim automobilima, ali i u toaletima, dok je na nekim fotkama vidimo i sa zgodnom drugaricom sa kojom "hara" na letovanju.

Una Čolić opalila selfi u toaletu Foto: Printscreen/Instabram

Animal print, dekolte i drugi fizički atributi, sve to možemo videti na pomenutim fotkama.

Una Čolić pozira sa drugaricom u ogledalu Foto: Instagram

Čola za odmor u Hrvatskoj da 45.000 evra

Zdravko, inače, nedavno nije štedeo novac za letovanje porodice, a želeo je i da svom zetu, Uninom 10 godina starijem dečku, obezbedi potpuni ugođaj, pa je odabrao hotel sa pet zvezdica u kom je noć skoro 400 evra. Čolić je samo za smeštaj u Hrvatskoj iskeširao skoro 20.000 evra.

Međutim, to nije sve. Njegove naslednice su navikle na čist luksuz - jedu samo najskuplju hranu, idu na privatne plaže, koriste sve tretmane koje hotel nudi, pa je za to Zdravko navodno "pukao" još 15.000 evra.

"Ćerke su mi razmažene"

Zdravko Čolić, podsetimo, iz braka sa suprugom Aleksandrom ima ćerke Unu i Laru, koje su i te kako zastupljene u javnosti, mahom zbog objava na društvenim mrežama.

- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali... - rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden"

