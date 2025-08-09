Slušaj vest

Pesme Vesne Pisarović pevao je ceo region, a ona se usred velike popularnosti povukla sa estrade.

"Da znaš" i "Dolje na koljena", "Ivane" samo su neke od pesama iz njenog opusa koje se pevaju i dan danas.

Povlačenje

U jeku popularnosti je rešila da prestane da se bavi muzikom i posveti porodičnom životu.

Pre 16 godina se udala za Ozrena Pupovca, sina hrvatskog političara Milorada Pupovca, i sa njim se odselila u Berlin.

Povratak

Nakon medijske pauze, rešila je da se vrati u muzičke vode, ali u potpuno drugom žanru - džezu. Pevačica se vratila u Hrvatsku gde i danas živi i radi.

Jednom prilkom za medije je otkrila da se nikada nije pokazajala zbog odluke da se potpuno posveti džez muzici.

- Mogu samo reći da nipošto ne žalim za ovom radikalnom odlukom skretanja prema džezu, koja čak i uprkos jednog sasvim trnovitog puta dugogodišnje pripreme, raznih žrtvovanja te svakodnevne discipline, zapravo i neprestano i neiscrpno ispunjava - rekla je jednom prilikom za medije.

Pojavila se na koncertu Milice Pavlović

Na veliko iznenađenje publike Vesna je bila gost na jednom od koncerata Milice Pavlović, a svojom pojavom svima je oduzela dah. Njih dve su zajedno kod publike probudile dobru energiju, pa je cela Arena horski pevala sa njima.

Nakon koncerta, Vesna je imala samo reči hvale za našu zvezdu.

- Draga Milice, ti si i lav i zmaj! Hvala ti što sam bila deo tvoje priče - poručila je Vesna.

Ono što je takodje zanimljivo jeste da fanovi vide neke sličnosti izmedju njih dve, pa na društvenim mrežama kruže fotke na kojima ih uporedjuju uz konstataciju da liče, te da su kao sestre.

