Jovana Pajić nedavno je bila na letovanju i to sa prijateljicom Marijom Šerifović i decom, a sada je sumirala utiske i progovorila o aktuelnim dešavanjima.

- Lepo, kratko... Ja vodim život onako kako mi se namesti. Bilo je sjajno, naravno da je bilo teško, ovaj period je posebno izazovan - rekla je Jovana, a na pitanje o zgodnim Špancima kroz smeh je opisala letovanje.

- Ma kakvi, nisam videla belu mačku, samo sunčanje, kupanje i spavanje.Počasti me život tako, sve ovo se poklopilo sa mojom decom, oni su taman bili na nekom kampu i sve se lepo namesti u moju korist - rekla je pevačica.

"Sa Saletom se ciklus završio"

Jovana je prokomentarisala i Marijinu odluku da posle 10 godina napusti žiri "Zvezda Granda".

- Pa zato što je završen taj ciklus sa Saletovim odlaskom, ona je to planirala i ranije, ali je sve došlo onako prirodno. S njegovim odlaskom se ugasila i njena želja da učestvuje u svemu tome, prvenstveno što je isplanirala da neki naredni period provede sa detetom. To su joj sada primarni razlozi, on je sada primaran, i kako su se na ovom drugom poslovnom planu menjale stvari, tako je i ona donosila odluke - objasnila je Jovana.

O "Pinkovim zvezdama"

Na pitanje o sve većem broju pevača koji napuštaju Grand i prelaze na suparnički format "Pinkove zvezde", Jovana je odgovorila bez dlake na jeziku:

- Ne, pa to je posao i svako ima svoje razloge zašto donosi neke odluke, jer postoje stvari koje nam služe u ovom trenutku za nešto, a onda kad prestanu, a da mi osetimo neko zasićenje onda idemo dalje. Važno je i dobro da čovek sam oseti kada je vreme da ode, a kada je taj ostanak kontra onoga što je za njega dobro. Mislim da u tom svetu nema nekih emotivnih problema, sem što su se sigurno oni vezali i proveli zajedničke situacije i dane, bar ja bih se vezala jer sam takva po prirodi. Što se posla tiče, to su neki hirurški rezovi - rekla je Jovana koja priznaje da nikada nije razmišljala da ona bude deo takvog formata.

- Iskreno, nisam iskreno nikad ni razmišljala da bih nekad učestvovala u formatu, pa samim tim nisam ni razmišljala kako bih se s kim... Verovatno bi to bilo dobro, jer sam prilično pričljiva sigurno bi to bilo zabavno, ali ne znam možda još treba iskustveno da sazrim da bih imala kredibilitet u ocenjivanju. Muzički svakako, ali da eto stanem rame uz rame sa kolegama koje to rade već godinama. Nije to nešto što me privlači trenutno, ali možda u nekoj budućnosti - rekla je ona.

