Vesna Đogani imala je nastup u Sarajevu na Ilidži pre dva dana, a tom prilikom je pokradena. Kako se može videti na snimku koji smo dobili s lica mesta.

Nastup se dogodio u Sarajevu na Ilidži, a kako tvrdi izvor pevačicu je pokralo osoblje lokala. U jednom momentu je zaposlenom u lokalu neko od gostiju dao bakšiš da preda pevačici dok je ona pevala. Na snimku se tačno vidi momenat kada muškarac prilazi Vesni sa više novčanica u ruci.

Međutim, umesto da joj da sve ono što ima u rukama, on gleda levo - desno uzima deo novca i prebacuje u drugu ruku, a pevačici daje drugi deo.

Sramotni potez usepla je da usnimi jedna od gošći te večeri.

Nataša Bekvalac i Dara Bubamara opljačkane kad su se najmanje nadale

Pop pevačica je tada bila u Amsterdamu na koncertu Madone, međutim čim je zakoračila u grad, lopov joj je ukrao torbu u kojoj su se nalazile pare, telefon i pasoš. Put joj je preseo jer je odmah morala da ode u našu ambasadu u Hag.

Dari se desila slična situacija kada su je opljačkali na aerodromu u Beču kada su joj lopovi ukrali novčanik sa karticama.

- Sve se odigralo brzo, ali pošto sam u novčaniku imala nekoliko kartica, odmah sam zvala banku da ih blokiraju, dok u gotovini nisam imala mnogo novca. Pošto nismo uspeli da pronađemo počinioce, nastavili smo put za Beograd, a najvažnije mi je da mi nisu uzeli dokumenta. Sledeći put ću biti pažljivija - prokomentarisala je tada Dara.

Đoganijevi plaćaju smeštaj za mačke i pse

Dok estrada muku muči na Crnogorskom primorju da im se ne otkažu nastupi zbog manjka turista i hitova ove godine, Đole i Vesna Đogani uživaju za sve pare!

I ove godine letuju u najskupljem hotelu u Crnoj Gori, gde će provesti puna dva meseca. Za to su, prema rečima našeg izvora, izdvojili preko 35.000 evra. Ali to nije sve. Tu su i dodatni troškovi koje porodica Đogani plaća, kao na primer smeštaj za njihove kućne ljubimce.

- Oni imaju psa i dve mačke koje svi u porodice obožavaju i posvećuju im dosta pažnje. Kada su u Beogradu, Vesna redovno vodi psa na šišanje i kupanje, mačke takođe održava, kao da su joj deca, nema razlike. Zato su ih poveli sa sobom u Crnu Goru na letovanje, a hotel u kom odsedaju godinama ima poseban deo gde borave kućni ljubimci. Naravno, to sve košta, ali za Đoleta pare nisu problem kad je u pitanju zadovoljstvo. Smeštaj za jednu mačku košta 30 evra dnevno, za psa 40. To znači da samo za kućne ljubimce dnevno plaćaju ukupno 100 evra - priča naš sagovornik.