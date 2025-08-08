Slušaj vest

Vesna Đogani imala je nastup u Sarajevu na Ilidži pre dva dana, a tom prilikom je pokradena. Kako se može videti na snimku koji smo dobili s lica mesta.

Nastup se dogodio u Sarajevu na Ilidži, a kako tvrdi izvor pevačicu je pokralo osoblje lokala. U jednom momentu je zaposlenom u lokalu neko od gostiju dao bakšiš da preda pevačici dok je ona pevala. Na snimku se tačno vidi momenat kada muškarac prilazi Vesni sa više novčanica u ruci.

Đole i Vesna Đogani Foto: Privatna Arhiva, Printscreen, Printscreen/Instagram

Međutim, umesto da joj da sve ono što ima u rukama, on gleda levo - desno uzima deo novca i prebacuje u drugu ruku, a pevačici daje drugi deo.

Sramotni potez usepla je da usnimi jedna od gošći te večeri.

Vesna Đogani pokradena Izvor: Kurir

Nataša Bekvalac i Dara Bubamara opljačkane kad su se najmanje nadale

Pop pevačica je tada bila u Amsterdamu na koncertu Madone, međutim čim je zakoračila u grad, lopov joj je ukrao torbu u kojoj su se nalazile pare, telefon i pasoš. Put joj je preseo jer je odmah morala da ode u našu ambasadu u Hag.

Dari se desila slična situacija kada su je opljačkali na aerodromu u Beču kada su joj lopovi ukrali novčanik sa karticama.

- Sve se odigralo brzo, ali pošto sam u novčaniku imala nekoliko kartica, odmah sam zvala banku da ih blokiraju, dok u gotovini nisam imala mnogo novca. Pošto nismo uspeli da pronađemo počinioce, nastavili smo put za Beograd, a najvažnije mi je da mi nisu uzeli dokumenta. Sledeći put ću biti pažljivija - prokomentarisala je tada Dara.

Đoganijevi plaćaju smeštaj za mačke i pse

Dok estrada muku muči na Crnogorskom primorju da im se ne otkažu nastupi zbog manjka turista i hitova ove godine, Đole i Vesna Đogani uživaju za sve pare!
I ove godine letuju u najskupljem hotelu u Crnoj Gori, gde će provesti puna dva meseca. Za to su, prema rečima našeg izvora, izdvojili preko 35.000 evra. Ali to nije sve. Tu su i dodatni troškovi koje porodica Đogani plaća, kao na primer smeštaj za njihove kućne ljubimce.

- Oni imaju psa i dve mačke koje svi u porodice obožavaju i posvećuju im dosta pažnje. Kada su u Beogradu, Vesna redovno vodi psa na šišanje i kupanje, mačke takođe održava, kao da su joj deca, nema razlike. Zato su ih poveli sa sobom u Crnu Goru na letovanje, a hotel u kom odsedaju godinama ima poseban deo gde borave kućni ljubimci. Naravno, to sve košta, ali za Đoleta pare nisu problem kad je u pitanju zadovoljstvo. Smeštaj za jednu mačku košta 30 evra dnevno, za psa 40. To znači da samo za kućne ljubimce dnevno plaćaju ukupno 100 evra - priča naš sagovornik.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsVESNA ĐOGANI U TOPLESU, A ĐOLE GO! O ovim vrelim scenama iz kupatila su brujali svi, pogledajte šta ona radi dok drži grudi! (FOTO)
djogani.jpg
Stars"U HOTELU SE SKINEM U TOPLES!" Šok intervju Milice Pavlović, evo šta je poručila Vesni Đogani i Mladenovićki: Ako mi se obrate, rado ću ih...
image00006 copy.jpg
Stars"IMALA SAM 12 GODINA KAD SMO SE UPOZNALI, BILA SAM RUŽNO PAČE" Vesna Đogani o prvom susretu sa Đoletom, a evo šta joj je Slađa rekla čim ju je videla
djogani_rodjendan_11122024_0047.JPG
Stars"ŠTA REĆI ZA OVO, VRUĆE MI JE KAD TE GLEDAM" Vesna Đogani zapalila Instagram vrelim fotkama sa plaže, pljušte komentari (FOTO)
Vesna Đogani