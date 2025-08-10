Slušaj vest

Reklo bi se da Dragan Stojković Piksi više voli da uživa na letovanju, nego na zimovanju. U to se uverila ekipa Kurira koja je selektora reprezentacije Srbije srela na Mikonosu. To je blo 2014.godine kada je boravio na ovom popularnom ostrvu u Grčkoj sa suprugom Snežanom i svakodnevno se provodio na žurkama na različitim plažama.

Zna da živi

Voli dobar provod

Ekipa Kurira zatekla je selektora kako na Kalo livadi, jednoj od najlepših plaža popularnog grčkog ostrva, pleše, puši tompus i ispija koktele.

Stojkoviću je pored Snežane društvo pravio i poznati vozač automobila Andrej Kulundžić, koji je bio u društvu tadašnje supruge Marine.

Vesela družina prvo je uživala u bogatoj trpezi, a kad je di-džej zavrteo gramofone, prvi je ustao da đuska upravo Piksi. On je poput raspomamljenog tinejdžera na glavu stavio šešir, a zatim je prisutnim gostima u plažnom baru pokazao da pleše podjednako dobro kao kralj diskoteka Đole Đogani.

Spojio lepo i korisno

Lupovali za sve pare

Piksi je đuskao skoro četiri sata bez prestanka, a povremene pauze pravio je da bi se osvežio nekim koktelom ili zapalio tompus. U jednom trenutku pesma je toliko ponela Stojkovića da je nazdravio celom restoranu, a onda mu se u naručje bacila supruga, s kojom je odigrao vreli ples. Družina je plažu napustila skoro pred sumrak, a nije propustila da na izlazu napravi jedan zajednički selfi za uspomenu.

Inače, Stojković je tada na Mikonosu s prijateljima iznajmio luksuznu vilu sa bazenom u kojoj je boravio mesec dana.