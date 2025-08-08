Slušaj vest

Ella Dvornik, ćerka legendarnog pevača Dina Dvornika, jedna je od najuticajnijih influensera. Njen lik i delo mnoge korisnike društvenih mreža nervira, te je često na meti osuda, a sa druge strane su oni koji obožavaju sve što ona radi.

Ella je jednom prilikom otkrila da nije završila srednju školu, te je objasnila zašto je to tako.

- Sve vreme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa. Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala da nađem nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vreme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno - rekla je Ella.

Sa svojim roditeljima je snimila šou "Dvornikovi" koji se emitovao samo jednu sezonu.

Snimila je nekoliko pesama, "Rođeni u krivo vrijeme", "Vrati mi sve" i "Hentai". Nešto kasnije je postala influenserka, a muzici se vratila nedavno kada je objavila numeru posvećenu svom novom partneru.

Šok izjava

Ela je nedavno sve svoje pratioce šokirala kada je za sebe rekla: "Ja sam sponzoruša i skupa žena". Objasnila je šta jedan muškarac treba da poseduje da bi osvojio njeno srce.

- Ja stvarno jesam sponzoruša i stvarno sam skupa žena i mislim da zahtevam stvari od muškarca koje su stvarno skupe - započela je Ella te istaknula koje su to sve stvari koje očekuje od muškarca.

- Zahtevam samopouzdanje. Dobar humor, crni. Sarkazam, emotivnu inteligenciju, sigurnost, prisutnost, ambiciju, empatiju, autentičnost, asertivnost, strast - nabrojala je.

- To su jako skupe stvari zato što je kod psihologa i psihijatra sat otprilike između 50 i 70 eura i treba dosta dugo vremena da se dođe do svega toga, tako da... Jako skupo - poručila je Dvornik.

U procesu razvoda

Ela je i dalje u procesu razvoda od Britanca Čarlsa Pirsа, a nedavno se požalila da brakorazvodna parnica traje mnogo duže nego što je očekivala i da još ništa nisu rešili. Kako su mediji pisali, bračni

- Trebalo je danas da imam ročište. Odloženo je zbog bolesti. Novi datum koji su mi dali je tek za 6 meseci. U novoj školskoj godini!? Na ročišta idem od 2022. godine. Sad je 2025. Biće skoro 2026. Ja još uvek neću imati nikakvo rešenje?! Do sada nismo ništa rešili! Izgubiću strpljenje, a onda ću uključiti sve u ovo - besno je tada poručila Ela na Instagramu.

Zbog bivšeg supruga upala u finansijske probleme

Britanski preduzetnik Čarls Pirs (54) tužio je svoju bivšu suprugu Elu Dvornik (32) zbog udelu u kući u Balama, čiji je ona jedini vlasnik. Kako su pisali hrvatski mediji, njena firma je sada u blokadi, ali razlog svemu nije loše poslovanje nego postupci njenog supruga od kojeg se razvodi.

Takođe, prema informacijama iz njenih bliskih izvora, Čarls joj je navodno uzeo novac s poslovnih računa firme "Manijak" i obrta "Cruella". Naime, on je neovlašćeno kao zaposlenik, koji je imao pristup tim računima, sav novac prebacio na svoj privatni žiro-račun.

Podsetimo, par je na početku veze živeo u Londonu, zatim su se preselili u Zagreb, venčali su se u Las Vegasu i dobili su dve ćerkice sa kojima su se preselili u Bale jer je život u Istri više odgovarao Čarlsu. Tamo su kupili i kuću i napravili pravi raj na zemlji.

