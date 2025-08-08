Slušaj vest

Mirjana Antonović, bivša ljubavnica Miroslava Ilića s kojim se godinama sudi zbog dokazivanja očinstva nad sinom Devinom, podelila je fotografiju sa legendarnim Tomom Zdravkovićem.

Mirjana je podelila fotografiju na Fejsbuku iz prošlosti na kojoj je i legendarni Toma Zdravković.

- Našla staru sliku. Toma Zdravković, Meri Miljković, Pavle Dimitrijević i ja sa macom kod mene kući, napisala je u opisu fotografije.

Ljubav sa Miroslavom

Mirjana je svojevremeno govorila i o njenoj vezi sa Miroslavom Ilićem.

- Nisam znala ko je Miroslav Ilić. Drugarica me je nagovorila da idemo na njegov koncert. On je sve vreme gledao u mene. Mi smo imali jednog zajedničkog prijatelja i on me je zamolio da se posle koncerta upoznamo sa njim. Nakon toga se nas dvoje nismo razdvajali više od 2 godine. Tačnije, razdvajali smo se, ali smo bili ili na telefonu ili zajedno - govorila je Mirjana.

Mirjana i Miroslav oči u oči na suđenju:

- Na početku nisam znala da je on oženjen. Kasnije mi je rekao da je on u braku u kojem nikada nije želeo da bude. Bio je jako šarmantan, privlačan. Mislila sam da je on jednostavan. Živela sam jako buran život u Americi, on me je smirivao. Međutim, ispostavilo se da nije baš tako bilo kako sam mislila. Mi smo znali i po 6 sati da pričamo telefonom. Ja sam išla sa njim na turneje, po Kanadi, Australiji, Nemačkoj. Nismo se krili. Živeli smo čak kod mojih ovde u Beogradu. Nas je iznenadila vest da sam ja u drugom stanju i da će Devin da se pojavi. Miroslav mi je skidao zvezde sa neba. On nije bio okrutan, voleo je da se mazi, u momentu bi me zagrli, poljubio bi mi stomak - govorila je u svojoj ispovesti Mirjana Antonović svojevremeno za Grand.

Apelacioni sud doneo odluku

Bivši ljubavni par godinama se sudio, a nedavno je stigla i presuda.

Mirjana Antonović tvrdi da je sud u Beogradu presudio da je pevač biološki otac njenog sina Devina Antonovića. Miroslav Ilić nije bio raspoložen da razgovara o toj temi.

- Nemam nikakav komentar i nikada neću imati na tu temu. Sve u vezi sa tim kontaktirajte Mirjanu - rekao je Miroslav Ilić povodom objave Antonovićeve da je zvanično potvrđeno da je Devin njegov sin.

Podsetimo, Mirjana Antonović, bivša ljubavnica Miroslava Ilića, objavila je na društvenoj mreži Fejsbuk, da je doneta konačna presuda u dokazivanju očinstva njenog sina Devina Antonovića, kojom je potvrđeno da je Devin biološki sin pevača. Mirjana se zahvalila svima na podršci, mada nije pokazala presudu suda.

