Severina je objavila novu pesmu, ali umesto očekivanih pohvala, naišla je na lavinu komentara i optužbi za kopiranje.

Oglasio se tvorac pesme

Naime, hitmejker Aleksandar Milanović Kobac sada se oglasio i otkrio da li će Severinu tužiti, te je istakao da će se nakon letovanja, po povratku u Srbiju sastati sa Gogom, kako bi doneli odluku o daljem potezu.

- Što se mene tiče, najviše bih voleo da upravo Goga iskoristi ovu situaciju što bolje u svoju korist, jer osim što je divna osoba i dobar saradnik već 25 godina, svaki vid dodatnog marketinga bi dobar bio za nju. Nažalost, takve stvari se svakodnevno dešavaju, a Gogi želim da još više zablista u ovoj novonastaloj situaciji - izjavio je Kobac za Republiku i objasnio da li će pravdu potražiti na sudu:

- Nisam siguran (nisam ekspert) da postoji pravna osnova, jer nije kopirala celu pesmu već segment (doduše, bitan segment), tako da za sada nemam precizan odgovor. Sa letovanja ne mogu da reagujem. Kada se vratim, sastaću se prvo sa Gogom. U svakom slučaju, bićete obavešteni o svakom koraku.

Goga o krađi

Goga Sekulić nije ostala nema na optužbe koje su preplavile internet.

– Celi dan me ljudi zovu i šalju mi da mi je Severina ukrala pesmu. Sad se prvi put oglašavam za vas, ja sam neko ko je bez dlake na jeziku i ne volim da mi stavljaju reči u usta – govorila je i dodala:

– Bogami, Seve, najhitičniji deo si uzela i to od pesme koja je brojala 100.000 pregleda pre monetizacije. Svi vole moju „Vuče,lopove“, čak je i deca pevaju! Pa, pošto svi znaju da kažu „Goga majašica“, a ja na u odnosu na neke „presvete“, neka bude trampa – meni Seve svoj hit „Štikla“, a ja njoj „Vuče, lopove“!

