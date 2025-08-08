Slušaj vest

Teodora Džehverović navodno je raskinula vezu sa košarkašem Maticem Rebecom kako prenose domaći mediji.

Pevačica nikada nije želela da govori o vezi sa Maticem, te se trudila da svoju ljubavnu vezu sačuva od očiju javnosti.

Krah ljubavi

Kako mediji prenose, njihovoj ljubavi su presudile poslovne obaveze kao i ugovor koji je Matic potpisao za Kinu gde se i preselio.

- Više nisu uspeli da se usklade. On je otišao daleko, ona je stalno na putu i, jednostavno nije bilo više vremena ni prostora da se ljubav održi. Sve je bilo okej dok je bio bliže, ali otkad je otišao u Kinu, sve je krenulo nizbrdo - govorio je izvor za Informer i dodao:

- Teodora je slaba na sportiste, ali baš sa njima joj najteže uspevaju veze. Pevačica je i privatan život joj je stalno u fokusu, a oni to ne vole. Ipak, čak ni to nije bio problem sa Maticem. Razdaljina, obaveze i retko viđanje su presudili.

Kupuje kod kineza, a želi stan u Dubaiju

Pevačica Teodora Džehverović u poslednje vreme često pakuje kofere i napušta prestonicu kako bi otišla u Dubai gde su se preselili njen brat Savo sa suprugom Adrianom i njihovom ćerkom. Kako ne bi živela život u koferima, pevačica mašta o kupovini nekretnine baš u ovom mestu.

- Uvek kada želim da se sklonim od svega, odem u Dubai i zaista mi jako prija kada ga ponovo posetim što zbog porodice, pa tako i zbog samog grada koji volim. Cilj mi jeste kupovina nekretnine u Dubaiju i nadam se da ću uspeti da to realizujem - priča Teodora Džehverović za medije. ističe da jedva čeka da je bratanica vidi na sceni.

Scenski stajlinzi pevačice uvek su izazivali lavinu komentara, a ona ističe da na njoj nije uvek sve skupoceno.

- Kupujem ono što mi se sviđa i ono što mi treba. Ne patim za tim da imam markiranu garderobu, jer za mene to ne predstavlja apsolutno ništa. Ne znam da čuvam stvari, vrlo često ih gubim i za mene smisla nema da dajem previše novca za to. Što se tiče kineskih butika, ako smatram da tamo mogu da nađem nešto što mi treba, a da znam da je jeftinije, kupiću tamo i nemam problem sa tim. Ljudi me prepoznaju, slikaju se nekad i meni je to sve simpatično, jer kao što rekoh, za mene to nije sramota, jer ja sam normalna osoba kao i svaka druga - sa osmehom priča Teodora.

