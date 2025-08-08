Slušaj vest

Strahinja Jokić, stariji brat Nikole Jokića ulazi u rijaliti! Kao bomba se pronela ta vest jutros u rodnom Somboru najboljeg košarkaša sveta. Još uvek nije poznato da li je član porodice sportiste pristao na taj projekat:

Priča ceo grad o tome

- Ne znamo da li je tačno, ali priča se da je Strahinja dobio poziv da uđe u rijaliti program. Valjda žele da se prikažu u pravom svetlu, a taj projekat je jako gledan. Za Nemanju znamo da to nema šanse da ide u rijaliti, a Strahinja voli da se provodi i da se šali, pa možda i ima smisla. Bilo bi zanimljivo njega gledti na malim ekranima jer ionako kad god se pojavi skreće pažnju na sebe -priča jedan sugrađanin.

Zanimljivo učešće

Duša od čoveka

Prema njegovim rečima Strahinja je dobar i zabavan čovek samo deluje namrgođeno i ljuto.

- Verujte mi da je on duša od čoveka. Vole ga žene. Dobrica je on samo deluje da je mrgud i ljut. Javi se ljudima, a za rijaliti ne znam šta da kažem.Čitao sam da su imali neke probleme sa zakonom, pa možda žele to javno da ispričaju. Siguran sam samo da će sve devojke, te starlete da se oduševe kada ga upoznaju - tvrdi naš sagovonik.

Nije tajna da braća Nikole Jokića često "ukradu šou" kada se pojave na tribinama, pa nema sumnje da bi bili glavni u Elii ukoliko zaista do te reaizacije dođe.

Veliki čovek

Strahinja je visok oko 210 centimetara, a na društvenim mrežama se mogu pročitati komentari ljudi koji su imali priliku da ga sretnu:

- Jokićev brat je možda najveći čovek koga smo ikad videli - samo je jedan od komentara na izgled Strahinje.