Policija je tada uhapsila Jelenu Radonjić (44) za koju se sumnja da je automobilom citroen C4 udarila državljanku Turske K.B.(44) i J.R. (22) devojku na platou ispred ulaza u Hram, a nakon pregleda koji je obavljen u Kliničkom centru, konstatovano je da je devojka prošla sa lakšim povredama, dok su državljanki Turske konstatovane su teške povrede.

Oglasilo se tužilaštvo

- Okrivljenoj se stavlja na teret da je dana 30.juna 2025. godine, oko 21,30 časova, na platou ispred Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, vozilom kojim je upravljala nanela tešku telesnu povredu oštećenoj K.B., kao i laku telesnu povredu oštećenoj J.R., čime je izvršila krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti - navodi tužilaštvo.

"Probila rampu na parkingu"

Očevici događaja ispričali su "Vijestima" da je žena automobilom prvo probila rampu na parkingu, a potom uletela na plato i udarila pešake. Ona je potom automobilom udarila u stepenice hrama na kojima je stajala turska državljanka. Očevici su ispričali "Vijestima" da je žena u automobilu, kako se veruje, prvi incident napravila u Moskovskoj ulici.

Nakon toga ona je automobilom došla ispred hrama i probila rampu parkinga. Zatim se vratila i napravila automobilom nekoliko krugova uličicama oko Bloka 5, preneli su crnogorski mediji vest o sestri Vladimira Tomovića.

Radonjić je nakon toga automobilom opet probila rampu na ulazu na parking i obrela se ispred hrama gde je udarila dve osobe. Zatim je pokušala da napusti taj prostor, ali je krećući se u rikverc udarila u žardirenju i tu stala.

