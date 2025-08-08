PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV SESTRE VLADIMIRA TOMOVIĆA: Probila rampu i pokosila dve žene: Oglasilo se tužilaštvo
Sestri rijaliti učesnika Vladimira Tomovića, Jeleni Radonjić bio je produžen pritvor za još 30 dana, nakon što je osumnjičena da je 30.juna automobilom povredila dve ženske osobe ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Policija je tada uhapsila Jelenu Radonjić (44) za koju se sumnja da je automobilom citroen C4 udarila državljanku Turske K.B.(44) i J.R. (22) devojku na platou ispred ulaza u Hram, a nakon pregleda koji je obavljen u Kliničkom centru, konstatovano je da je devojka prošla sa lakšim povredama, dok su državljanki Turske konstatovane su teške povrede.
Oglasilo se tužilaštvo
- Okrivljenoj se stavlja na teret da je dana 30.juna 2025. godine, oko 21,30 časova, na platou ispred Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, vozilom kojim je upravljala nanela tešku telesnu povredu oštećenoj K.B., kao i laku telesnu povredu oštećenoj J.R., čime je izvršila krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti - navodi tužilaštvo.
"Probila rampu na parkingu"
Očevici događaja ispričali su "Vijestima" da je žena automobilom prvo probila rampu na parkingu, a potom uletela na plato i udarila pešake. Ona je potom automobilom udarila u stepenice hrama na kojima je stajala turska državljanka. Očevici su ispričali "Vijestima" da je žena u automobilu, kako se veruje, prvi incident napravila u Moskovskoj ulici.
Nakon toga ona je automobilom došla ispred hrama i probila rampu parkinga. Zatim se vratila i napravila automobilom nekoliko krugova uličicama oko Bloka 5, preneli su crnogorski mediji vest o sestri Vladimira Tomovića.
Radonjić je nakon toga automobilom opet probila rampu na ulazu na parking i obrela se ispred hrama gde je udarila dve osobe. Zatim je pokušala da napusti taj prostor, ali je krećući se u rikverc udarila u žardirenju i tu stala.
