Leto je burno i pevačima, iako kažu da je pukla sezona. Prestali smo da se iznenađujemo svemu što čujemo i pročitamo, ali opet volimo te pikanterije. Gosti emisije "Puls Srbije" koji su govorili o najnovijim traćevima sa estrade bili su novinarka Teodora Borozan i Mili Čolić, novinar i voditelj K1 televizije.

Vest koja je iznenadila čitavu javnost jeste da je pevačica Lepa Brena ovog leta zvanično otišla u penziju, nakon 40 godina blistave karijere.

- Ovo samo znači da je napunila te godine bavljenja poslom, koje su dovoljne da počne da ubira te plodove i da se možda malo opusti. Znajući Lepu Brenu ona će da radi dokle god bude mogla. Vrlo je interesantan naslov da Lepa Brena ide u penziju, ali je to više jedan dokaz javne ličnosti koja je pametno vodila svoju karijeru. Mnogi su za razliku od nje propadali na estradi - rekao je Čolić.

Borozan je uporedila današnju javnu scenu sa onom koja je bila za vreme Brenine mladosti i zapazila ogormne promene:

- Ranije su znali kako treba i tačno su merili svaki korak pevači. Mislim da se u današnje vreme samo takmiče ko će veći skandal da napravi, ko će sa kim da se posvađa i ko će preko noći da postane poznat.

U velikoj ispovesti udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, koju je dala ekskluzivno za novi broj tabloida Scandal, otkrila je na koji način se on razboleo i šta su im doktori rekli da je okidač njegove neizlečive bolesti bilo.

- Ja sam objavio tekst pod nazivom "Ostavite Šašu Popovića da na miru bude mrtav", jer mrtva usta ne govore. Mnogi su ćutali dok je on bio živ, a dan posle njegove smrti krenule su priče o robovlasničkim ugovorima, ponašanju. Odjednom su se tu našli i mnogo uspešni ljudi. Ovde je interesantno da je Suzana Jovanović izabrala podcast za prvo obraćanje javnosti posle Sašine smrti. Ona je tu pričala o njihovom braku, počecima veze i na kraju smrti - ocenjuje Mili.

Tokom snimanja podkasta, Suzana se više puta raspkala na pomen imena njenog supruga i prisećanja nekih događaja, Borozan ističe da je to pravi pokazatelj iskrenosti:

- Zaista se vidi da je iskrena, nije krila ni suze. Otvorila je sve karte ispričajući stvarno kako jeste i o svim tim ljudima koji su se obrusili na Sašu kada je preminuo. Mislim da je u današnje vreme prava retkost da se vidi takav intervju, ona nije ni koketirala sa emocijama, nije vagala. Svaka joj čast na iskrenosti.

