Od venčanja Sofije Milošević i Luke Jovića, po svemu sudeći, nema ništa.

Supružnici su odustali od glamurozne svadbe i ceremonije. To je za Kurir otkrio fudbaler kojem je lično Luka to saopštio.

Ne treba im papir da bi znali da su u braku

nevenčani supružnici žive po svojoj meri Foto: Kurir, Instagram/sofijamilo, Prinstscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

Fudbaler otkrio detalje 

- Čuli smo se pre nekoliko meseci. Baš sam ga pitao "Brate, kada ću da dobijem tu pozivnicu za svadbu?" Rekao mi je da ne pravi svadbu i da od venčanja nema ništa. Našalio se da mogu samo da dobijem pozivnicu za dečiji rođendan. Šalu na stranu, nisam ulazio u detalje, ne mešam mu se u privatnost, ali previše on ima obaveza i život mu ide u totalnom drugom smeru da bi se sad bavio svadbenim ceremonijama. Sofija je razumna žena i njoj to nije ni važno. Njima taj papir ne znači ništa.Možda su ga već potpisali, to nisam ni pitao Nikad se nije ženio i ne verujem ni da će sad. Možda proforme sa Sofijom zbog dece, ali njih to očito ne zanima, imaju prečih stvari - priča bivši reprezentativac koji je insistirao na anonimnosti.

Zanimljiva ljubavna priča

Njihova ljubavna prica od prvih dana je privlačila mnogo pažnje, kako zbog njihovog posla, tako i zbog burnog ljubavnog život. Par je izdržao sve komentare i ostao čvrsto zajedno.

Što se tiče venčanja, mediji su u više navrata pisali o planovima ovog para, spekulisalo se da će upriličiti čak dve svadbe. Za sada od toga nema ništa.

 Ovako Sofija Milošević trenira:

Sofija Milošević, trening u teretani Izvor: Printscreen/Instagram