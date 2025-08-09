Slušaj vest

Andreana Čekić konačno je srećna u ljubavi! Kako Kurir saznaje, pevačicu je osvojio lep, mlad i uspešan dečko, a upoznao ih je njen kolega Marko Tadić, inače rođeni brat misterioznog Čekićkinog izabranika. Njen partner je jedan od onih koji ne vole društvene mreže i isticanje u javnosti, i osim fotografija, o njemu se gotovo ništa ne zna.

Sudeći po fotografijama na kojima smo ga pronašli, a da na njima nije sa svojom izabranicom, može se videti da voli sport, ali i markiranu garderobu i lep život.

Veza puna ljubavi, podrške i sreće

Kako izvor blizak njima kaže, veza je puna ljubavi i podrške.

- Andreana je već neko vreme s tim dečkom. Oni se često pojavljuju i pred novinarima i na javnim mestima, ali niko i ne sluti da je to njen novi partner, osim ljudi iz njihovog bliskog okruženja, koji odavno znaju za njihovu vezu. Upoznao ih je njen kolega Marko, koji je u srodstvu sa ovim dečkom. I sami vidite koliko je Andreana smršala i koliko blista. Osim što joj karijera ide u pravom smeru, tu su ljubav i podrška partnera, koji je stvarno usrećuje.

Simpatije se desile pri prvom susretu

Pevačica je prošle godine za medije govorila o ljubavi i o tome da li ima partnera. Tad je izjavila da je sama, ali da ima udvarače i da joj se muškarci ne javljaju preko društvenih mreža, već da to rade uživo.

- Verujem u ljubav. Ja sam puna ljubavi. Mislim samo da ne treba pristajati na manje od onoga što zaista zaslužujemo. Ja sam ranije, nažalost, pristajala, ali dobro, opet kažem, to je daleko iza mene, sad sam neka nova ja i jedva čekam da vidim kakav će mi se partner dogoditi, s obzirom na to da je ovo nova Andreana. Volela bih da budem zaljubljena, mislim da zračim trenutno, tako da bi moglo nešto da se desi - rekla je, a na pitanje da li je neko muva, odgovorila je da postoji neko.

- Trenutno, pa malo da. Uživo je udvaranje i muvanje (smeh) - govorila je tada.

Prema rečima našeg sagovornika, udvarač o kom je pričala pre godinu dana je upravo dečko s kojim je sad u vezi.

- Oni su se upoznali prošle godine. Ona je nešto pre toga imala nekog, pa je raskinula i onda je upoznala njega preko Marka. Jako joj se dopao jer je onako kršan muškarac, uspešan i ozbiljan, a čim je on prvi krenuo sa udvaranjem, očigledno je da se i ona njemu dopala, pa danas uživaju u ljubavi. Znači, u vezi su više od pola godine - govori izvor blizak golupčićima.

Bivše ljubavi

Andreana iza sebe ima brak sa Ivanom Miladinovićem, kojeg je optužila za porodično nasilje, ali i burnu vezu s Markom Miloševićem. Čekićeva je svojevremeno govorila o odnosu sa Ivanom i otkrila šta je sve trpela tokom braka.

- Razlog za naš razvod jeste to što nisam mogla da pređem preko prevara, podmuklog dopisivanja s drugim ženama, psihičkog terora koji sam pomenula, takmičenja sa mnom u poslu, kao i činjenica da je sve to dovelo do toga da se ne volimo, što je glavni razlog. Mesecima posle moje odluke molio me je da se predomislim, da pokušamo ponovo, čak i onda kad sam mu rekla da imam nekoga i da sam srećna u novoj vezi. Pošto nisam želela da mu se vratim, proradila je sujeta, pa je odlučio da mi napravi pakao - rekla je Andreana tada u svojoj ispovesti za Svet.

Ubrzo po razvodu pevačica je na svoj 35. rođendan verena. Njen tadašnji partner Marko Milošević, koji je zbog nje ostavio ženu i dete, odlučio je da je zaprosi, a Andreana je još jednom izgovorila "da".

Tada su svi ostali šokirani činjenicom da su oboje još uvek u braku, a supruga Marka Miloševića Marina Milošević rekla je da je iz novina saznala za vezu supruga i pevačice. Međutim, ovaj odnos se takođe završio neslavno, a kako su tada izvori navodili, problem je nastao zbog novca. Navodno su se posvađali zbog novca, pa je on nju pljunuo u lice, a mnogi su tvrdili da je bilo i fizičkog obračuna.

