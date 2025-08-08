Slušaj vest

Pevačica Lidija Graovac nakon takmičenja u Zvezdama Granda, odlučila je da ode na odmor kako bi se odmorila za sve što je čeka u narednom periodu, a kako saznajemo pevačica je pripremila nove pesme koje će na jesen objaviti.

Nakon što je završila učešće u muzičkom šou Lidija je radila celo leto sa svojim bendom, pa joj je ovaj kratak odmor dobrodošao da predahne jer je očekuje nastavak rada kako na terenu tako i u studiju.

Đorđe David ima pik na mene

U jednom intervjuu Lidija je govoreću u svom učešću u takmičenju, a posebno kritika Đorđa Davida, Lidija je kazala da "ništa nije izgubila zbog toga što on, izgleda, ima pik na nju".

- Da, u pravu ste. Moram da priznam da je meni to na momente bilo vrlo čudno, mogla bih reći i neprijatno. Na mrežama sam čitala komentare kako je evidentno da Đorđe ima neki pik na mene... Ne znam da li je tako, neka publika proceni. Sa ove tačke mogu da kažem da ništa nisam izgubila zbog tog pika na mene od strane Đorđa Davida, naprotiv. Bar sam svaki put zbog njega bila u centru pažnje - nasmejala se ona, koja inače "nosi boje" tima Aleksandra Milića Milija, s kojim se dobro slaže.

- Fenomenalno, stvarno, on je jako velika podrška kroz takmičenje i vetar u leđa, prosto njegova pozitivna energija je neverovatna. Mnogo mi je drago što sam njega odabrala za mentora u "Zvezdama Granda" - iskrena je bila pevačica, pa je potom otkrila i čitavu listu onih s kojima bi danas-sutra takođe volela da sarađuje.

- Poštujem rad Dragana Brajovića Braje, Baneta Opačića, Dejana Kostića, Saše Lazića... Od tekstopisaca to su Jelena Trifunović, Ljiljana Jorgovanović... Eto, to su velika imena s kojima bih volela da sarađujem. Za sada neću da otkijem ko je radio moj prvi singl i s kim radim na novim pesma - poručila je kroz smeh Lidija.