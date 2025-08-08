Slušaj vest

Ana Nikolić imala je problem sa viškom kilograma, a onda se zahvaljujući rogoroznoj dijeti potpuno tranformisala.

Naime, pevačica je rekla da je poštovala sve što joj je rečeno, a uz dobru i adekvatnu ishranu i trening koji je bio redovan, uspela je da vrati mladalačku liniju.

Tajna

Nikolićeva je nedavno otkrila na koji način je postigla zadivljujuće rezultate.

- Moja tajna kako sam smršala. Nešto najbitnije je unos tečnosti. Imam svoju jutarnu rutinu. Čim ustanem pijem 2 čase vode. Nekad sa limunom, a nekad bez. Posle toga se doručkuje, često je to jaje na oko uz paradajz ili neko drugo povrće. Za vreme ručka jedem belo meso ili ribu sa barenim povrćem. Izbacila sam ugljene hidrate, držim se unosa kalorija od 1000kcal do 1200kcal. Slatkiša sam se odrekla skroz, baš kad moram da pojedem to je jedna kašika nutele - izjavila je Ana.

- Meso takođe sem ribe. Ako mi bas padne šećer onda pojedem kašiku nutele i zamislim da sam pojela sve. Skidanje viška kilograma je stvar psihe. Čovek mora čvrsto da odluči da nešto želi da promeni i samim tim će uspeti. Prvih mesec dana je teško, ali navikneš se. Uz pomoć tableta za mršavljenje nisam osećala glad i nisam imala potrebu da večeram. Ako ogladim u kasne sate pojedem nešto od povrća. Šargarepa, krastavac ili samo zelenu salatu. Što manje slano to bolje. Pijem dva, do tri litra vode dnevno i to je najbolje.

- Dosta tu utiče i kretanje, nikad nisam u mestu i stalno se kod mene nešto dešava, tako da nisam mirna i nemam mira. Ako hoćete da smršate uvek možete da nađete način, samo se treba posvetiti. Ja sam imala probleme koje sam imala, pa sam se zato ugojila, ali sam osoba koja nikad ne odustaje.

Dnevni meni Ane Nikolić

JELOVNIK DORUČAK: - 2 jajeta na oko uz jedan paradajz - Jogurt sa pahuljicama i 1 voće - jabuka i šaka oraha - kajsija/trešnje sa jogurtom RUČAK: - supa od brokolija - pržene paprike sa rižom - losos i spanać - pečurke sa lukom i belo meso - zelena salata sa tunjevinom/škampima - zelje sa ribom VEČERA: - jogurt - ili neke voćke

Ana udarila na Rastu

Nakon što je Stefan Đurić Rasta uhapšen zbog posedovanja narkotika, pevačica Ana Nikolić prvi put se oglasila i javno udarila na bivšeg supruga.

Ana je u svom oštrom stilu poručila sledeće:

„Nije bitno koliko si bio unutra, bitno je da si bio. Za razliku od mog bivšeg supruga, koji se tripuje da je kriminalac, ja sam VIP robijaš. Gde je on? Sedi jedan. I u tome sam bolja.“

Proveo dan u pritvoru

- Stefan Đurić Rasta je pušten iz kratkog administrativnog zadržavanja u Severnoj Makedoniji koje je, uz punu saradnju, brzo okončano. Rasta i Balkaton Gang nastavljaju svoje aktivnosti bez zastoja. Zahvaljujemo se fanovima u Makedoniji na velikoj podršci, razumevanju i strpljenju. Iskreno se nadamo da će uskoro biti prilike za novo druženje. Stefan će se lično obratiti javnosti kada za to dođe pravi trenutak. Molimo medije za odgovorno izveštavanje i zahvaljujemo se svima na razumevanju i podršci - pisalo je u saopštenju.

Podsećamo, Rasta je uhapšen tokom kontrole saobraćaja kada je policija pronašla određenu količinu droge kod njega. Nakon detaljne pretrage njegovog automobila i stana, pronađeni su narkotici zbog čega mu je određena mera pritvora.

Ana o pomirenju sa Raletom: