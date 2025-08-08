Slušaj vest

Veselo je bilo sinoć na trgu u Tivtu.

Regionalna zvezda Neda Ukraden u okviru svoje letenje turneje sinoć je nastupila u Tivtu na prepunom trgu.

Svi obožavaju Nedu Ukraden

Neda Ukraden na turneji Izvor: Privatna arhiva

Publiku su činili od 7-77 godina i svi su u glas pevali njene pesme.

Ono sto je pevačicu oduševilo je momenat kada se grupa dece popela na binu i zajedno sa njom pevala i đuskala.

“Srce mi je prepuno, bilo je zaista divno i veselo”, rekla je pevačica.

Neda leto provodi sa porodicom u kući u Boki, a već se priprema i za koncert u Zagrebačkoj Areni i za koncerte u Domu sindikata.

