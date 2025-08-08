Stars
NEDA UKRADEN NASTAVILA SVOJU LETNJU TURNEJU! Pevačicu jedan momenat sa nastupa u Tivtu duboko dirnuo (VIDEO)
Veselo je bilo sinoć na trgu u Tivtu.
Regionalna zvezda Neda Ukraden u okviru svoje letenje turneje sinoć je nastupila u Tivtu na prepunom trgu.
Svi obožavaju Nedu Ukraden
Publiku su činili od 7-77 godina i svi su u glas pevali njene pesme.
Ono sto je pevačicu oduševilo je momenat kada se grupa dece popela na binu i zajedno sa njom pevala i đuskala.
“Srce mi je prepuno, bilo je zaista divno i veselo”, rekla je pevačica.
Neda leto provodi sa porodicom u kući u Boki, a već se priprema i za koncert u Zagrebačkoj Areni i za koncerte u Domu sindikata.
